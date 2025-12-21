Los tres hombres inhalaron gases tóxicos

(AUDIO) Tres mineros perdieron la vida dentro de un yacimiento de oro en el municipio Sifontes del estado Bolívar

Por: | | Versión para imprimir

Mueren tres hombres por inhalar gases tóxicos en una mina en Bolívar

Mueren tres hombres por inhalar gases tóxicos en una mina en Bolívar

Credito: UR

21-12-25.-Al menos tres mineros perdieron la vida dentro de un yacimiento de oro en el municipio Sifontes del estado Bolívar el pasado jueves, según indica el reporte policial del caso publicado este sábado 20 de diciembre.

El parte oficial señala que los tres hombres inhalaron gases tóxicos mientras trabajaban en un cilindro aurífero de unos 70 metros de profundidad en la mina Don Bosco.

Los cadáveres de los fallecidos fueron trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en la ciudad de Tumeremo para realizar la autopsia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 435 veces.

La fuente original de este documento es:
UR (https://unionradio.net/mueren-tres-hombres-por-inhalar-gases-toxicos-en-una-mina-en-bolivar/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea Radio


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea Radio

Otras noticias sobre el tema Extractivismo


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Extractivismo

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad