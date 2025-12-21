(AUDIO) Tres mineros perdieron la vida dentro de un yacimiento de oro en el municipio Sifontes del estado Bolívar

Mueren tres hombres por inhalar gases tóxicos en una mina en Bolívar Credito: UR

21-12-25.-Al menos tres mineros perdieron la vida dentro de un yacimiento de oro en el municipio Sifontes del estado Bolívar el pasado jueves, según indica el reporte policial del caso publicado este sábado 20 de diciembre.

El parte oficial señala que los tres hombres inhalaron gases tóxicos mientras trabajaban en un cilindro aurífero de unos 70 metros de profundidad en la mina Don Bosco.

Los cadáveres de los fallecidos fueron trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en la ciudad de Tumeremo para realizar la autopsia.