Starlink de Elon Musk ya está disponible de manera oficial en Venezuela

05-02-26.-El servicio satelital de internet de Elon Musk, Starlink, ya está disponible de manera formal para Venezuela desde el martes 3 de febrero, según lo confirmó la empresa en un comunicado publicado en su web.



«A partir del 3 de febrero, el servicio de Starlink estará disponible para los clientes en Venezuela a través de dos canales: los kits de Starlink recién comprados a minoristas aprobados o para los clientes existentes en Venezuela que actualmente tienen planes de servicio itinerante«, explica el texto.



Además, la compañía de Musk precisó que actualmente el plan Residencial está disponible con un 50% de descuento para los clientes venezolanos.



Asimismo, los clientes existentes en Venezuela que han estado accediendo a Starlink con paquete Itinerante podrán cambiarse al plan Residencial oficial con descuento.



Por el momento, según la información del comunicado, los kits de Starlink aprobados por la empresa se podrán adquirir en Daka y Multimax.



La compañia aclaró que todavía no es posible adquirir el kit de forma online.



Para activar el servicio, quienes obtengan el kit y quienes ya estén afiliados a un plan itinerante, deben crear una cuenta en la página de activación de Starlink (AQUÍ).



Facturación en dólares



Es imprescindible tener en cuenta que, al menos por el momento, la facturación solo se puede realizar en dólares, mediante pagos con tarjetas de crédito internacionales y a través de bancos que no estén sancionados y que permitan transacciones directas en divisas.



Por ello, Starlink recomienda cerciorarse de que el banco admita transacciones en dólares y preferiblemente usar una tarjeta que no no haya sido emitida en Venezuela.



En ese sentido, cabe recordar que si bien, algunas entidades bancarias venezolanas permiten crear cuentas denominadas en divisas, las transacciones en realidad se efectúan en bolívares a la tasa oficial del día.



En otras palabras, cuando usted hace un pago con una tarjeta de su cuenta denominada en dólares, el comerciante no recibe esas divisas, sino que el banco convierte automáticamente esos dólares en bolívares, de modo que el comercio recibe bolívares. A la par, las transferencias de cuenta denominada en divisa a otra cuenta denominada en divisa, en general, no son viables.



Por otra parte, Starlink no hizo mención de otros métodos de pago admitidos con pasarelas.



Por lo tanto, al menos por ahora, es fundamental que tenga posibilidad de hacer los pagos con una tarjeta internacional y es necesario que revise que el banco emisor no tenga restricciones del Tesoro para operar desde Venezuela.



De itinerante a Residencial



En otro orden de ideas, para hacer el cambio de un plan itinerante al Residencial, el usuario debe anular su suscripción actual y crear una cuenta nueva con sede en Venezuela.



«Se requiere verificación de identidad. El servicio Residencial está vinculado a una dirección fija», remarcó Starlink.



Los pasos para el cambio son los siguientes:



Inicie sesión en su cuenta de Starlink en starlink.com.



Vaya a la pestaña Suscripciones y seleccione su suscripción activa.



En el cuadro Plan de servicio, haga clic en Administrar y luego seleccione Cancelar servicio.



Vaya a la sección Dispositivos, busque su Starlink y tome nota de su número de identificador de Starlink. Le recomendamos que anote su identificador de Starlink y también que tome una captura de pantalla para que no lo pierda. Lo necesitará para activarlo en su nuevo país (en la nueva ubicación que pasará a ser fija).



Una vez que haya guardado su número de identificador de Starlink, haga clic en Transferir. Confirme las condiciones para eliminarlo de su cuenta.



Una vez transferido, el kit Starlink ya no estará asociado a su cuenta anterior.



Visite starlink.com/setup y use una nueva dirección de correo electrónico para crear su nueva cuenta.

Ingrese su identificador de Starlink cuando se le solicite.



Seleccione Cuenta nueva, ingrese su dirección de Venezuela y elija un plan de servicio.



Complete los datos de facturación y haga clic en Realizar pedido para activar el servicio con ubicación fija en Venezuela.



Por otra parte, la empresa resaltó que se debe tener en cuenta que no están permitidas las transferencias de kit hasta 120 días después de la compra o 90 días después de la activación.



Por lo tanto, los usuarios venezolanos que estén inscritos a un plan itinerante activado hace menos de tres meses o cuyo kit fue adquirido hace menos de 4 meses deben comunicarse con Soporte antes de poder hacer la transferencia de itinerante a residencial.



Además, para poder efectuar el cambio, el servicio debe haber estado activo de manera continua por al menos 90 días y no debe haber saldo pendiente.

