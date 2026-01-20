Reportan situación tensa en La Paragua, Edo Bilívar, por mineros que insisten en ingresar a la mina Chiguao

Credito: RFA

20-01-26.-La situación en la población de La Paragua, municipio Angostura del estado Bolívar, se mantiene en un estado de tensión. Este domingo 18 de enero se reportó desde esa zona que se mantiene un desplazamiento de mineros hasta el puerto de La Paragua, desde donde esperan salida hacia la mina de Chiguao.



Desde la semana pasada pobladores de la paragua y mineros que se encuentran en esa localidad intentan acceder a esta mina, generándose un conflicto.



Se reportó una disputa entre grupos de mineros artesanales e indígenas del pueblo pemón, quienes según información mantienen el control de este territorio.



Dsde La Paragua al menos 200 mineros ya habían accedido a Chiguao la semana pasada, lo que llevó a que otro grupo mineros intentara ingresar a la zona, pero no han podido ya que cuerpos de seguridad del Estado no permiten la salida de las curiaras, para evitar el conflicto entre los indígenas y los mineros.



Un indígena del Alto Paragua afirmó que hay temor en las comunidades del pueblo pemón.



“Tenemos temor que suceda lo mismo de la mina Bulla Loca. Lo que vimos fue entrada de bandas armadas y un derrumbe en la mina con un saldo lamentable”, detalló.



La necesidad económica es lo que seguiría empujando a cientos de mineros, hombres y mujeres para ingresar a Chiguao.



A través de redes sociales, en La Paragua, se hacía un llamado para el apoyo a mineros que se mantienen en el puerto, pidiendo a las autoridades militares e indígenas que permitan el paso.



Los habitantes expresaron que este lunes 19 de enero, el puerto se ha mantenido en calma, en espera de una comisión de las Fuerzas Armadas, que ayudaría a una mediación entre los mineros y las comunidades indígenas para evitar una situación de violencia.

