(AUDIO) "No soy un delincuente, soy un presidente constitucional capturado ilegalmente por la potencia más agresiva del mundo"

Mensaje desde la cárcel, al pueblo de Venezuela y al mundo, del secuestrado presidente Nicolás Maduro Credito: Redes

NUEVA YORK / CARACAS – 5 DE ENERO 2026 – En una comunicación que ha sacudido las estructuras políticas del continente, se ha dado a conocer el primer audio del presidente Nicolás Maduro Moros desde su centro de reclusión en la ciudad de Nueva York, bajo custodia de la Administración de Control de Drogas (DEA).

El mensaje, grabado en condiciones de extrema dificultad, llega a pocas horas antes de su comparecencia prevista ante un tribunal federal de Manhattan. Con voz firme pero pausada, el mandatario secuestrado rompe el silencio para dirigirse al pueblo venezolano y a la comunidad internacional.

Defensa ante los cargos: "Una infamia jurídica"

En el audio, Maduro enfatiza su absoluta inocencia frente a los cargos de narcoterrorismo, conspiración y posesión de armas de guerra que le imputa la justicia estadounidense. Calificó su traslado forzoso como un "secuestro imperialista" y denunció que las acusaciones en su contra carecen de sustento fáctico, asegurando que se trata de un proceso político diseñado para justificar la toma de los recursos estratégicos de Venezuela.

"No soy un delincuente, soy un presidente constitucional capturado ilegalmente por la potencia más agresiva del mundo", se escucha en parte del registro sonoro que ahora circula de forma masiva.

Maduro hace un llamado a la resistencia y la unidad para mantener la seguridad y evitar derramamientos de sangre en el país. Más allá de su defensa legal, el audio contiene un mensaje político directo a las bases populares y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en este crítico inicio de 2026, así mismo Maduro envía un mensaje de apoyo a quienes han mantenido la lealtad institucional en Caracas.

Exhorta a no claudicar ante las presiones de la administración Trump. Asegura que "la verdad prevalecerá" y que el proceso en Nueva York se convertirá en un juicio contra el propio imperialismo.

La difusión de este audio coincide con la gran movilización convocada por Nicolás Maduro Guerra y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para este lunes. La voz del mandatario secuestrado se ha convertido en el principal motor de la resistencia, mientras la Comisión de Alto Nivel presidida por Jorge Rodríguez utiliza este testimonio como prueba de la "vitalidad política" del presidente en medio de su cautiverio.