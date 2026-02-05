Denuncian la muerte bajo custodia del Estado del Sargento Mayor (GN) Jhoember Escobar

05-02-26.-El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales denunció la mañana de este miércoles, 4 de febrero, que otro preso político falleció bajo custodia del Estado, concretamente en la cárcel de Yare II, estado Miranda.Se trata de Jhoember Escobar, sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien, según las denuncias, no recibió la atención médica oportuna luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).Carlos Azuaje, preso político que fue excarcelado recientemente, se refirió a este deceso y precisó que ambos compartieron módulo en Yare II.Atribuyó el deterioro de la salud de Escobar a las condiciones extremas dentro del penal, marcado por el hacinamiento, altas temperaturas y graves carencias en la atención médica.«Es por culpa del encierro, las temperaturas mayores a 40 grados, por culpa de la falta de médicos y enfermeros, allá hay un solo doctor para dos mil presos. Los fines de semana no hay doctor, no hay enfermera», dijo Azuaje.No queda claro en qué fecha se produjo la muerte de Escobar, pues, según el reporte de Azuaje, la familia del fallecido no quería hacer la denuncia pública sobre este hecho.Al momento de cierre de esta nota, el Ministerio Público venezolano no se había referido a esta muerte.El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y numerosos activistas por los derechos humanos han señalado que con el fallecimiento de Escobar, sube a al menos 26 el número de presos políticos que han perecido bajo custodia del Estado desde 2014.