Conozca cómo cobrar el Bono Único Familiar de Febrero 2026

Desde este 4 de febrero, la Plataforma Patria ha comenzado la distribución del Bono Único Familiar, una asignación económica destinada a los hogares venezolanos. El monto establecido para este beneficio es de 4.800 bolívares.

La entrega se realizará de manera progresiva. Los beneficiarios serán notificados vía SMS a través del número 3532. Una vez recibido el mensaje, los fondos estarán disponibles en el monedero digital de la plataforma.

Para retiro de fondos: