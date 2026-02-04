Conozca cómo cobrar el Bono Único Familiar de Febrero 2026

Desde este 4 de febrero, la Plataforma Patria ha comenzado la distribución del Bono Único Familiar, una asignación económica destinada a los hogares venezolanos. El monto establecido para este beneficio es de 4.800 bolívares.

La entrega se realizará de manera progresiva. Los beneficiarios serán notificados vía SMS a través del número 3532. Una vez recibido el mensaje, los fondos estarán disponibles en el monedero digital de la plataforma.

Para retiro de fondos:

  1. Aceptar el bono: Ingrese a Patria.gob.ve, vaya a «Protección Social» y acepte el beneficio.

  2. Solicitar transferencia: En la sección «Monedero», elija «Retiro de fondos».

  3. Configurar operación: Seleccione el monto y la cuenta bancaria de destino.

  4. Finalizar: Haga clic en «Continuar» y luego en «Aceptar».

