Representantes de Repsol afirman que la compañía está lista para invertir en Venezuela

Este miércoles el Poder Ejecutivo, liderado por Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con los representantes de la petrolera española, en el que reiteró su invitación para que inversionistas internacionales y empresas extranjeras trabajen en la industria.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro este miércoles con autoridades de la petrolera española Repsol, quienes manifestaron estar preparados para invertir con fuerza en el país.

En la reunión participó el director ejecutivo de EMP International, José Carlos de Vicente Bravo, y el director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela, Luis García.

La representación venezolana, además de la mandataria encargada, estuvo conformada por el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; de la viceministra de Petróleo, Paula Henao; del viceministro de Gas, Luis González; del vicepresidente de Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eduardo Pinto; del vicepresidente Ejecutivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Giovanni Martínez; y del vicepresidente de Gas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Janier Viloria.

Recordemos que Repsol ha tenido presencia en Venezuela por más de 30 años, consolidándose como un actor estratégico del sector petrolero.

El Gobierno encargado avanza en el proceso de diálogo con empresas de la industria energética bajo términos de respeto y cooperación en beneficio de las naciones involucradas.

Rodríguez reiteró su invitación para que inversionistas internacionales y empresas extranjeras trabajen en la industria de hidrocarburos de venezolana con una seguridad jurídica garantizada por parte del Estado.