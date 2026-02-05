(VIDEO) Diosdado Cabello: Si nos ven desunidos "nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie"

???????? | Diosdado Cabello pidió «fortaleza» a las filas del chavismo:



«Si nos ven, uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno. Y no va a quedar nadie. Ninguno de nosotros». pic.twitter.com/lmagHtAsTW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 4, 2026

05-02-26.-El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, que «los únicos que garantizan la paz de este país» es la llamada revolución bolivariana y el «pueblo chavista».«Nos enseñó el comandante Hugo Chávez el como convertir aparentes derrotas en victorias. Transformar aquella aparente derrota del 4 de febrero, en una gran victoria popular a largo plazo. Hoy, lo sabe el mundo entero, los únicos que garantizan la paz de este país somos nosotros, el pueblo chavista, es la revolución bolivariana», dijo Cabello desde el cuartel de la Montaña, durante los actos en conmemoración de 4 de febrero de 1992.Cabello afirmó que «(Hugo) Chávez sin duda es el referente principal de lo que vivimos en Venezuela». Asimismo, dijo que el país atraviesa «un momento muy complicado» tras los ataques de EEUU.«Nuestro enemigo histórico está ahí, con sus distintas formas, pero este pueblo ha crecido. El terror que vivieron nuestros niños ese día debe enseñarnos a nosotros lo que significa esa amenaza, terror, personas que estaban acostadas en sus casas y les cayó una bomba y los asesinó», indicó.Aseguró que los líderes chavistas «jamás estaremos arrodillados», al tiempo que pidió «fortaleza a lo interno, mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí, otro por allá, nos van a comer uno a uno, y no va a quedar nadie».El ministro reiteró que los ataques del pasado 3 de enero fueron «un ataque artero, vil contra nuestro pueblo». Pidió además a los dirigentes del PSUV «acompañar» a Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo tras el secuestro de Maduro.