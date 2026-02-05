Un 52% de estadounidenses considera que Trump empeoró economía del país, según encuesta

Luego de un año del segundo mandato de Trump, la opinión de los estadounidenses sobre la economía sigue siendo negativa, dijo Pew Research Center.

Una encuesta del Pew Research Center publicada este miércoles indica que un 52% de los estadounidenses opina que las condiciones económicas del país «han empeorado» debido a las políticas implementadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Solo un 28% de los consultados consideran que las medidas gubernamentales han mejorado la economía, mientras que un 19% estima que no han tenido mucho efecto.

El estudio destaca una marcada desaprobación hacia la ofensiva arancelaria internacional de la Administración Trump, con un 60% de los encuestados rechazando esta medida, incluido un 39% que la rechaza «fuertemente».

Únicamente un 37% avala los impuestos a las importaciones. Además, un 51% de los participantes prevé un impacto «mayormente negativo» en la economía nacional por estos gravámenes, y el 52% anticipa consecuencias adversas para su economía personal y familiar. En contraste, solo el 25% espera un efecto positivo a nivel nacional y el 19% para su situación económica individual.

La percepción general sobre el estado de la economía estadounidense es predominantemente negativa, ya que un 72% de los adultos (siete de cada 10) califica la situación económica como «regular» o «pobre», frente a un 28% que la considera «excelente» o «buena».

Las principales preocupaciones de la población giran en torno al costo de vida: un 71% manifiesta estar «muy preocupado» por el costo de la salud; un 66% por el precio de los alimentos y bienes de consumo; un 62% por los costos de vivienda, y un 51% por los servicios de electricidad. También generan inquietud los empleos (45%), el precio de la gasolina (34%) y el mercado de valores (20%).

Respecto a las expectativas futuras, un 38% de los estadounidenses teme que las condiciones económicas empeoren dentro de un año, mientras que un 31% confía en una mejora y un 30% prevé que permanecerán sin cambios.

Diferencias según filiación política

Los republicanos expresan su mejor evaluación de la economía desde el regreso de Trump al poder: el 49% de los votantes de este partido califica positivamente la situación económica y el 57% espera que mejore en el próximo año. Este contraste resalta la polarización en la percepción de las políticas económicas según la orientación ideológica.

La encuesta se realizó entre el 20 y el 26 de enero a 8.512 adultos estadounidenses mediante llamadas telefónicas y entrevistas en línea, con un margen de error de 1.4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Estos datos forman parte de una medición más amplia del Pew Research Center que la semana anterior reveló que la aprobación general de Trump cayó al 37%, su nivel más bajo registrado por esta institución.