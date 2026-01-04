(AUDIO) "Nicolás va a volver": Nicolás Maduro Guerra rompe el silencio tras el secuestro de su padre y convoca a movilización nacional el 5 de enero

Nicolás Maduro Guerra hace un llamado a la unidad y a la movilización ante el secuestro de su padre y de Cilia Flores

CARACAS / 4 DE ENERO 2026 – En un contundente mensaje enviado tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, el diputado y dirigente Nicolás Maduro Guerra fijó la posición de los movimientos sociales y las bases del chavismo ante la intervención extranjera. El mensaje, que circula como un manifiesto de resistencia, asegura que el país no se doblegará ante la agresión estadounidense.

"Nicolás va a volver": Resistencia y unidad ante la adversidad

Con un tono decidido, Maduro Guerra aseguró que el movimiento revolucionario no se doblegará ante la intervención extranjera que ha golpeado puntos estratégicos de la capital en las últimas horas y fue enfatico al advertir a las fuerzas extranjeras y a los sectores internos que el movimiento no se encuentra fragmentado. "No van a vernos débiles. De esta vaina vamos a salir; Nicolás va a volver", afirmó, enviando una señal de confianza a la militancia tras los bombardeos sufridos en la capital, la violación a la soberanía y el secuestro del Presidente a una base militar en Nueva York.

El mensaje incluyó una advertencia clara hacia las fisuras internas, señalando que en estos momentos de crisis se revelarán las verdaderas lealtades. "La historia dirá quiénes son los traidores, pero en este momento no podrán sembrarnos dudas", sentenció, haciendo un llamado a la militancia a no dejarse confundir por la guerra informativa.

Unidad Total: El llamado a "nuclearse" bajo la dirección del Alto Mando para evitar la fragmentación interna.

Moral de Combate: Aseguró que los adversarios "no nos verán débiles" y que la prioridad absoluta es el retorno "sano y salvo" del mandatario y su esposa desde territorio estadounidense.

Lealtad Institucional: Un reconocimiento a quienes se mantienen firmes frente a las presiones de Washington.

Movilización Nacional: Instó a todos los movimientos sociales y colectivos a concentrarse para "levantar la patria".

Banderas de Chávez: Nicolasito pidió mantener en alto las banderas del chavismo como símbolo de resistencia ante lo que calificó como un atropello a la soberanía.

Identificación de traidores: "La historia dirá quiénes son los traidores, se conocerán quiénes fueron", advirtió, sugiriendo que el proceso de "decapitación" impulsado por EE. UU. ha contado con complicidades internas que serán expuestas.

Pueblo a la calle: El punto focal del pronunciamiento es la convocatoria a una concentración nacional este lunes 5 de enero. Esta fecha, que coincide con el calendario legislativo, busca demostrar la capacidad de movilización y el control territorial frente a las pretensiones imperiales de ocupación y los bombardeos registrados recientemente en la capital.

"Vamos a movilizarnos para levantar a la patria. Nicolás va a volver y de esta situación vamos a salir con la unidad del pueblo", concluye el mensaje, que busca reorganizar a las fuerzas populares tras los ataques aéreos a Fuerte Tiuna, la base de La Carlota y otros puntos estratégicos de varias zonas centrales del país .

Con este pronunciamiento, Nicolás Maduro Guerra asume un rol de liderazgo fundamental en la coordinación de las bases, buscando reorganizar el tejido social del chavismo mientras el TSJ garantiza la continuidad administrativa a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El mensaje busca inyectar moral a un sector que, tras el impacto de los ataques aéreos, se prepara ahora para una fase de resistencia prolongada.

Comunicado

