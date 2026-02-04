Presidentes de Rusia y China comprometidos con Cuba y Venezuela

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, manifestaron hoy estar a favor de mantener el nivel alcanzado en la colaboración con Cuba y Venezuela.

Tras finalizar la habitual videoconferencia de inicio de año entre los jefes de Estados, prevista para revisar los logros alcanzados y los pasos a seguir entre Moscú y Beijing, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, confirmó que ambos mandatarios analizaron todo lo que acontece en relación a los países caribeños.

«Los líderes compararon sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulado por nuestros países con Caracas y La Habana», declaró el funcionario.

Asimismo, Ushakov agregó que, al debatir las cuestiones de política exterior, Putin y Xi hicieron hincapié en la importancia de la cooperación bilateral en las plataformas internacionales.

Como parte del diálogo, el líder ruso destacó que, en lo que concierne al panorama internacional, «la alianza en materia de política exterior entre Moscú y Biejing sigue siendo un importante factor estabilizador en un contexto de creciente turbulencia en el mundo».

A finales del pasado mes, el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, expresó la confianza de que Estados Unidos no podrá repetir en Cuba el escenario de Venezuela, donde lanzó un ataque militar y secuestró al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En ese contexto, el diplomático indicó que, en el pasado, cuando Washington intervenía en los asuntos de lo que ellos llaman su ‘patio trasero’, al menos lo justificaba con «consignas democratizadoras y el deseo de liberar al pueblo de la dictadura», pero ahora ni siquiera intentan ocultar sus motivos verdaderos, que son hacerse con recursos e influencia.

Por su parte, la postura del gigante asiático va en sintonía con la de la nación eslava, ambos Gobiernos desde que se dieron a conocer los hechos condenaron la agresión estadounidense perpetrada contra Caracas, el 3 de enero.

Al respecto, Moscú señaló que el territorio bolivariano debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

Asimismo, desde Moscú y Beijing han rechazado en repetidas ocasiones la operación «totalmente ilegal» de Washington de presión sobre Cuba, con la cual pretenden asfixiar a la isla caribeña y crear una crisis humanitaria al impedirle el acceso a los hidrocarburos.