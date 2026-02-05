Putin y Xi apuestan por mantener nivel de cooperación alcanzado con Venezuela y Cuba

Los presidentes de Rusia y China, sostuvieron este miércoles una videoconferencia de alto nivel, en la que reafirmaron el carácter estratégico, estable y estructural de la asociación bilateral.

Los presidentes de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, sostuvieron este miércoles una videoconferencia de alto nivel, en la que reafirmaron el carácter estratégico, estable y estructural de la asociación bilateral, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguración del orden mundial y presiones occidentales.

Los líderes debatieron la situación en torno a países bajo constantes agresiones de los EE.UU., como Cuba, Irán y Venezuela —esta última agredida militarmente el 3 de enero, gravísima violación de la Carta de las Naciones Unidas que derivó en el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro—, detalló durante una conferencia de prensa el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Añadió que apostaron por mantener el nivel de cooperación alcanzado con Caracas y La Habana. En el caso de Cuba, esta apuesta es particularmente significativa tras la reciente orden ejecutiva del Donald Trump de cortar todo suministro de petróleo a la isla caribeña. Sobre Irán, coincidieron en la tensa situación respecto creada por la Casa Blanca tras sus amenazas militares y la exigencia de que la República Islámica ponga fin a su programa nuclear pacífico.

Durante el intercambio, Putin destacó que la asociación integral ruso-china constituye un modelo de cooperación ejemplar entre grandes potencias, subrayando que este año se cumple el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado el pilar jurídico y político del actual vínculo bilateral.

"La cooperación estratégica entre Rusia y China responde a los intereses fundamentales de nuestros pueblos y contribuye a la estabilidad internacional", afirmó el mandatario ruso.

Putin enfatizó que la coordinación diplomática entre Moscú y Beijing se ha convertido en un factor estabilizador en un escenario internacional caracterizado por conflictos, presiones unilaterales y disputas geoeconómicas.

Ambos líderes reafirmaron su compromiso de coordinar posiciones en foros multilaterales clave como la ONU, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde el tándem Rusia-China desempeña un papel central en la defensa del multilateralismo y el equilibrio internacional.

Asimismo, Putin garantizó el firme respaldo ruso a los esfuerzos conjuntos para proteger la soberanía, la seguridad nacional y el derecho de ambos países a elegir su propio modelo de desarrollo, en clara alusión a los intentos externos de injerencia política.

En el plano económico, el Presidente ruso confirmó que el intercambio comercial bilateral superó los 200.000 millones de dólares por tercer año consecutivo, consolidando a China como uno de los principales socios económicos de Rusia.