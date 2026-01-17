(AUDIO) Padrino López anuncia 47 militares venezolanos fallecidos en ataque de EEUU

17-01-16.-El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó este viernes que al menos 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), murieron el pasado 3 de enero en el ataque de Estados Unidos en Venezuela, el cual terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

«Venezuela ha querido ser humillada, pero no. Ha querido ser agredida en su espiritualidad, pero no. Venezuela ha querido ser humillada, agredida en su honor, pero no (…) se ha logrado un objetivo militar, pero la patria está de pie; cada quien que saque sus propias conclusiones (…) allí están 47 hombres y mujeres de la FANB; nueve mujeres, que dieron su vida», afirmó.

Asimismo, precisó que el ataque registró más de 100 heridos dentro del cuerpo castrense que fueron atendidos prontamente.

»En medio de esta agresión fallecieron civiles y hermanos en la humanidad. Como lo saben ustedes, 32 compañeros de Cuba que estaban con nosotros, fueron un total de 83 fallecidos, más de 112 heridos que hemos atendido (…) A los familiares de nuestros mártires, infinitas gracias, porque ellos nos entregaron esos muchachos con la firme convicción y deseo de defender nuestra patria, y lo lograron. Nuestras condolencias y nuestro apoyo», expresó.

Las declaraciones de Padrino López se produjeron durante un acto de condecoración a militares y civiles que participaron en la defensa del país el pasado 3 de enero.

Unión Radio