(AUDIO) Delcy Rodríguez: No hay agente externo que gobierne a Venezuela. "Mi destino lo decide Dios"

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

07-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que ejerce el mandato junto al pueblo venezolano.

«El pueblo venezolano es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay un agente externo que gobierne a Venezuela», expresó.

Por otra parte, resaltó que «en lo personal, quienes me amenacen, mi destino lo decide Dios, esa es mi respuesta».

La mandataria aseguró que el sector agroalimentario del país creció al menos un 8.12 %, mientras que el sector vegetal un 10.37 %, el cárnico 10. 21% y la pesca con un 5 %.

«Son números extraordinarios que cierran además con un abastecimiento pleno del país y con reservas; las más altas en 20 años. Reservas de alimentos para los próximos 111 días«, aseveró.

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron en una reunión con el estado mayor agroalimentario, pesca comunal e industrial.

