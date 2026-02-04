Escándalo en Inglaterra: Policía de Londres abre investigación criminal contra Peter Mandelson por nexos con Jeffrey Epstein

Peter Mandelson, entonces embajador británico en Estados Unidos, en un evento en Londres el 18 de junio del 2025. Credito: AP

La Policía Metropolitana de Londres ha iniciado formalmente una investigación criminal contra el veterano político laborista y exministro, Peter Mandelson, por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El anuncio, realizado este martes, surge tras la publicación de más de 3 millones de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. que revelan una estrecha y prolongada relación entre Mandelson y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein The Independent.

Revelaciones de los Archivos de Epstein:

Los documentos recién desclasificados sugieren que Mandelson, de 72 años, pudo haber utilizado su posición en el gabinete británico para filtrar información privilegiada y sensible al mercado financiero durante la crisis global de 2008.

Correos electrónicos muestran a Mandelson enviando fragmentos de informes internos del gobierno a Epstein, incluyendo detalles sobre el rescate del euro y planes de venta de activos gubernamentales, horas antes de que fueran anunciados oficialmente.



Beneficios económicos: Registros bancarios de 2003 y 2004 indican transferencias de Epstein por un total de 75,000 dólares hacia cuentas vinculadas a Mandelson o su pareja, Reinaldo Avila da Silva. Además, en 2009, Epstein habría pagado un curso de osteopatía para Da Silva valorado en 10,000 libras.

Caída política y repercusiones:

La gravedad de las acusaciones ha provocado el colapso de la carrera de quien fuera uno de los arquitectos del "New Labour".

Mandelson anunció su retiro de la cámara alta del Parlamento, adelantándose a una posible legislación gubernamental diseñada específicamente para expulsarlo y despojarlo de su título vitalicio de Lord.



El primer ministro Keir Starmer se declaró "horrorizado" por las revelaciones. Cabe destacar que Starmer ya había destituido a Mandelson de su cargo como embajador en Washington el pasado mes de septiembre debido a estas conexiones The Independent.

La comandante Ella Marriott confirmó que la investigación se centra en "delitos de mala conducta en cargos públicos", un cargo que en el sistema británico puede acarrear penas de hasta cadena perpetua. Aunque la apertura de la investigación no implica un arresto inmediato, marca un punto de inflexión en el escrutinio sobre cómo Epstein logró infiltrar los niveles más altos del gobierno británico incluso después de su condena en 2008.