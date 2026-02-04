Más de 20 mil venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

4 de febrero de 2026.-En el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), el Gobierno Bolivariano, con una profunda vocación de servicio y compromiso con cada venezolano, ha recibido un total de 20 mil 946 connacionales que regresan de manera segura a su tierra, informó Prensa Mpprijp.

Cabe destacar, que esta operación humanitaria se inscribe dentro de las políticas de protección social y fortalecimiento del tejido nacional, lo cual demuestra el deber del Estado que trasciende fronteras, a pesar de las diferencias políticas, el lazo que une al pueblo con su Nación es irrompible.

No obstante, cada vuelo que ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía enmarca la garantía del derecho al retorno y la reunificación familiar.

Finalmente, el Gobierno Nacional asegura a los repatriados la seguridad, paz y tranquilidad necesarias en el territorio nacional.