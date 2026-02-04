Cierran playas por mar de fondo en La Guaira

Mar de fondo Credito: Archivo

4 de febrero de 2026.- Un intenso mar de fondo generado por el fortalecimiento de los vientos alisios del noreste sobre el Mar Caribe afecta desde la tarde del martes las costas del estado La Guaira, obligando al cierre preventivo de playas y causando daños en malecones y embarcaciones artesanales. Las autoridades mantienen un operativo de seguridad para disuadir a los bañistas, mientras los trabajadores playeros denuncian el mal estado de las estructuras de contención.



Néstor Serrano trabajador de la playa Alibaba A, señalada por él como la más afectada del litoral central, describió el impacto directo del fenómeno. “A partir de ayer a las 3 de la tarde empezó este mar de fondo que hay aquí ahorita. Miren cómo vienen las olas, es fuerte”, relató, mientras el oleaje inundaba áreas de la arena. “El problema aquí son los malecones que no están como tienen que estar. Están abiertos y no cruzados. Si estuvieran cruzados, el mar no pasaría hasta aquí”, explicó Serrano, haciendo un llamado urgente a las autoridades: “Le pedimos al gobierno, por favor, una ayuda para esta playa”.



Cierre preventivo y vigilancia reforzada



Siguiendo instrucciones del gobierno regional, el acceso al público en varias playas, incluida Alibaba A, permanece clausurado. “Ahorita estamos cerrados por instrucciones de los efectivos de seguridad. Y está la policía a cada rato por ahí para que no deje bañar a ninguno”, confirmó Serrano. La medida busca prevenir accidentes ante las corrientes laterales y rompientes fuertes reportadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Acuática (Onsa).



El embate del mar ha dejado secuelas materiales. En el Paseo de Macuto, pescadores reportaron daños en embarcaciones que, ancladas en la orilla, fueron impactadas y volteadas por la fuerte marea. En tierra, los trabajadores playeros destacan daños en sillas y toldos así como los costos que representa la contratación de maquinaria para el dragado posterior de los espacios.

Mejoría gradual para las próximas horas



El Onsa pronostica que las condiciones del mar, con olas que en sectores como Chuspa y Caruao han alcanzado los 2 metros, comenzarán a disminuir gradualmente hacia la mañana del jueves 5 de febrero, conforme el sistema de alta presión se desplace hacia el este. Mientras tanto, se mantiene la recomendación de extremar precauciones y evitar la navegación artesanal y los bañistas en playas expuestas.