(AUDIO) Más de 400 viviendas resultaron afectadas en Caracas por los ataques de EEUU

18-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez informó que más de 463 viviendas resultaron afectadas por los ataques de las fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero.

«La instrucción es que recuperemos de manera inmediata estos apartamentos que fueron impactados por el ataque«, precisó

Durante un recorrido por Ciudad Tiuna, una de las zonas afectadas, Delcy Rodríguez precisó que el Gobierno nacional desplegó una jornada especial de atención que incluye ayuda psicológica, mercados a cielo abierto, bodegas móviles y reparación de viviendas afectadas.

