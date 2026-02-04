Ministerio de Educación prohíbe a planteles exigir aportes económicos y disfraces costosos para Carnaval

Héctor Rodríguez

4 de febrero de 2026.- Este martes, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, emitió un llamado a todos los docentes del país en el marco de la celebración del Carnaval 2026. En su mensaje, instó a los educadores a evitar la solicitud de contribuciones económicas a los estudiantes y a no promover "disfraces sofisticados que se alejen del sentido pedagógica de la ocasión y que generen gastos para la mayoría de las familias".



Según el Boletín Informativo N° 28, publicado el 27 de enero en el portal del Ministerio de Educación (MPPE), se enfatiza que las instituciones educativas deben aprovechar esta ocasión para desarrollar propuestas creativas que utilicen recursos disponibles y elementos reutilizables.



El comunicado subrayó: "Es inconveniente que se le solicite a los estudiantes contribuciones económicas, además de la confección de disfraces sofisticados que se alejan del sentido pedagógico de la ocasión y generan cargas onerosas para la mayoría de las familias".



Asimismo, el comunicado destaca que el Carnaval debe ser una oportunidad para inculcar valores fundamentales como el trabajo en equipo, la responsabilidad ambiental y la importancia del esfuerzo y la disciplina, en lugar de centrarse en quién puede gastar más.



Rodríguez concluyó afirmando que la celebración del Carnaval debe tener un impacto positivo en niños, niñas y adolescentes, promoviendo el amor por Venezuela y actividades que fomenten la paz, así como una conciencia cívica activa en las calles.