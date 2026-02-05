(VIDEO) Presidenta (e) Rodríguez: "A partir de hoy el gabinete económico en pleno estará abocado a la economía comunal"

La mandataria a cargo enfatizó que la nueva etapa económica de Venezuela exige "todo el apoyo para la industrialización".

Este miércoles, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instruyó que el gabinete económico nacional se dedique de forma exclusiva a fortalecer y expandir la economía comunal. La medida busca consolidar el encadenamiento industrial de los procesos productivos liderados por el Poder Popular en todo el país.

"Quiero anunciar que a partir del día de hoy el gabinete económico en pleno, abocado a la economía comunal y al encadenamiento industrial de los procesos comunales. Todo el apoyo para la industrialización», indico la Presidenta Encargada, señalando que «ahí está la experiencia de los compas, yo pido que se replique en otros productos fundamentales de la canasta nacional». Destacando que pueblo y gobierno, trabajando juntos «le hemos cumplido al presidente Nicolás Maduro y seguiremos cumpliéndole con esfuerzo, con amor, con pasión y con máxima conciencia bolivariana y venezolana", recalcó.

Hacia la industrialización comunal

Desde el 1° Gran Encuentro Nacional de la Economía Comunal, celebrado en Caracas, Rodríguez enfatizó que la nueva etapa económica de Venezuela exige «todo el apoyo para la industrialización» de la producción local.

Apuntó dos enfoques principales, el encadenamiento productivo, cuyo objetivo central es que el gabinete económico garantice que los procesos de las comunas se integren a la escala industrial nacional. Y el segundo enfoque es la réplica de modelos exitosos, por lo que la mandataria instó a tomar las experiencias exitosas de los consejos productivos comunales para replicarlas en la elaboración de otros productos esenciales de la canasta básica venezolana.