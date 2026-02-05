Jorge Rodríguez consultado sobre posible captura de Alex Saab: “No forma parte de mi atención”

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: Web

05-02-26.-Durante unas declaraciones ofrecidas a la prensa la noche de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue consultado por una periodista sobre las informaciones difundidas por medios de comunicación sobre la presunta detención del exministro Alex Saab y el empresario Raúl Gorrín.



Al ser consultado sobre el tema, Rodríguez respondió de forma breve: "Yo soy diputado, rápidamente te contesto: no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso".



El encuentro con la prensa estuvo enmarcado en el “Programa por la Paz y la Convivencia Democrática”, liderado por Rodríguez y que, tras dos reuniones para “avanzar en el bienestar de Venezuela”, el diputado reiteró el llamado a diálogo político con “todos los sectores”



Vale recordar que, este miércoles, medios de comunicación colombianos fueron los primeros en difundir la noticia de la supuesta aprehensión de Saab y Gorrín, a manos de funcionarios venezolanos en conjunto con el FBI.



Esta es la primera vez que una figura del gobierno nacional es consultada al respecto, recibiendo la redirección de Jorge Rodríguez a “desconocer información al respecto”.



Según la agencia Reuters, Saab podría ser extraditado nuevamente a Estados Unidos en los próximos días.



Las primeras informaciones sobre la detención generaron versiones encontradas. Periodistas alineados con el oficialismo negaron el arresto en redes sociales horas después de que medios colombianos difundieran la noticia. La esposa de Saab, Camila Fabri, no se ha pronunciado al respecto.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 816 veces.

La fuente original de este documento es:

VF (https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/jorge-rodriguez-evade-hablar-sobre-posible-captura-de-alex-saab-no-forma-parte-de-mi-atencion/)