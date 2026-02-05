(VIDEO) Suhey Ochoa y Ángel Arias: "El país está en un momento de franca humillación nacional"

Suhey Ochoa y Ángel Arias

Credito: LID

05-02-26.-Un nuevo video de Suhey Ochoa y Ángel Arias denunciando el tutelaje y la entrega nacional, y exigiendo libertades democráticas para luchar contra las pretensiones neocoloniales de Trump y por todos los derechos del pueblo trabajador

El país está en un momento de franca humillación nacional. Hay una avanzada de dominio neocolonial, luego de la agresión militar imperialista.

Desde el gobierno se ubican en posición colaboracionista. Insinúan que no se puede hacer nada, pero también dicen que las exigencias de Trump, como la derogación de décadas de pugna por la soberanía petrolera, son beneficiosas para el país. ¿Cómo es la cosa entonces?

Exigimos plenas libertades democráticas para enfrentar la ofensiva imperialista y para luchar por todos los derechos de los trabajadores, las mujeres y las juventud.

