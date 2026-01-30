(AUDIO) Delcy Rodríguez confirma llamada con Trump y Rubio: "Que vengan las aerolíneas e inversionistas que tengan que venir"

30-01-26.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, confirmó el anuncio que hizo el presidente de EEUU, Donald Trump, de la reactivación de los vuelos comerciales entre ambos países.

«El día de hoy recibí una llamada del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que, en el marco de la agenda de trabajo que hemos conversado, estamos dando pasos importantes y estamos hablando de que cesen las restricciones del espacio aéreo de Venezuela, que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir y todas las inversiones que tengan que venir», expresó.

La declaración la hizo durante un discurso en las adyacencias del Palacio de Miraflores, frente a la que se congregó una movilización del chavismo en respaldo a la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional.

La mandataria encargada recibió de manos del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, el instrumento sancionado, al que inmediatamente procedió a firmar para darle el ejecútese que permite su entrada en vigencia.

«Estoy demasiado emocionada. En esta ley está la impronta del comandante Chávez, reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. Está la visión de futuro del presidente Nicolás Maduro. Hay quienes piensan que esta ley la sacamos de repente. Habíamos estudiado la reforma con el presidente Nicolás Maduro», aseguró Rodríguez.

Unión Radio