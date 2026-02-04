Inició la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a febrero a través de la Plataforma Patria

4 de febrero de 2026.- Este día, el Ejecutivo Nacional puso en marcha la distribución del Bono Único Familiar, marcando el inicio de las asignaciones económicas correspondientes al segundo mes del año a través de la Plataforma Patria.



De acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital, el monto asignado para este periodo es de 5.505 bolívares.



Al contrastar esta cifra con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que se ubicó para la jornada en 375,08 bolívares por dólar, el valor real del bono se sitúa en 14,67 dólares.





Este sería el primer bono del mes: Se posiciona como la primera ayuda social entregada en febrero de 2026. El pago se realiza de manera directa y gradual a través del monedero del Sistema Patria.



Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto a través del número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

