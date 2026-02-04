(VIDEO) Antonio Guerrero, uno de los Cinco Héroes Cubanos: "Enfrentaremos al Imperio en las condiciones que sean"

Antonio Guerrero Rodríguez. Ingeniero en construcción de Aeródromos y poeta. Uno de los cinco jóvenes revolucionarios que se infiltró en grupos terroristas que desde la cuna de la mafia anticubana, Miami, organizan impunes sus ataques criminales contra el territorio cubano. Credito: Cubainformación

Antonio Guerrero analiza la preparación de Cuba ante posibles agresiones y el nuevo orden global

En una entrevista para Cubainformación TV desde Madrid, Antonio Guerrero Rodríguez, uno de los Cinco Héroes Cubanos, abordó la capacidad de respuesta de Cuba frente a las constantes amenazas de agresión por parte de Estados Unidos y la posición estratégica de la isla en el actual escenario geopolítico mundial.

Este evento se realizó en apoyo a la Revolución Cubana en el Centro Obrero y Popular Antonio Gades (COPAG) del barrio de Puente de Vallecas (Madrid), organizado por la campaña "¡Ya es hora! Rompamos el bloqueo contra Cuba" y por COPAG, realizamos esta entrevista, en exclusiva para Cubainformación TV.

Guerrero relata como vió la agresión militar de EEUU contra Venezuela, el asesinato de los 32 combatientes cubanos y las posteriores demostraciones populares en Cuba, antes de adentrarnos en la compleja situación de la Isla, en el marco de una política de redoblada asfixia económica por parte del Gobierno de Donald Trump y Marco Rubio: le preguntamos cuál es el ánimo del pueblo cubano en estos momentos, qué estrategia cree que debe seguir Cuba y qué papel deben tener las alianzas internacionales, para poder vencer esta guerra económica, entre otros aspectos.

A la pregunta de si cree que la hipótesis del ataque militar de EEUU es posible, el héroe cubano responde que "Cuba es un país preparado. No tendremos los recursos de EEUU, pero tenemos coraje y una coraza moral". Y añade: "Enfrentaremos al Imperio en las condiciones que sean, como lo hicieron nuestros 32 compañeros asesinados en Venezuela". Antonio Guerrero, quien dedicó parte de su intervención a evocar la memoria de los cubanos caídos en Venezuela, destacó que "la solidaridad y la entrega por los pueblos hermanos son valores inquebrantables de Cuba, por los que sus hijos han dado y seguirían dando la vida". Asimismo, denunció la doble moral del gobierno estadounidense, que mientras habla de derechos humanos mantiene una política de asfixia económica contra una nación soberana y criminaliza a quienes, como Los Cinco, lucharon para prevenir el terrorismo contra su patria.

Guerrero enfatizó la importancia de la preparación integral del país para salvaguardar su soberanía. Subrayó que la seguridad de la Revolución no solo descansa en sus fuerzas militares, sino en la conciencia política y la vigilancia constante ante cualquier intento de desestabilización externa.

El entrevistado analizó la transición hacia un "mundo nuevo" donde la hegemonía de una sola potencia está siendo cuestionada. En este contexto, resaltó que la resistencia de Cuba sigue siendo un referente de dignidad para las naciones que buscan un modelo de desarrollo independiente y multipolar.

Más allá de su experiencia personal como uno de "Los Cinco", Guerrero se centró en la realidad actual de la isla, denunciando que el guion de agresión de Washington se mantiene intacto, aunque cambien las formas, lo que obliga a una actualización constante de las estrategias de defensa nacional.

El entrevistado enfatiza que el bloqueo no es solo económico, sino comunicacional. Advierte sobre la "infodemia" y cómo se intenta desdibujar la realidad cubana para las nuevas generaciones que no vivieron los inicios del proceso.

El encuentro, realizado en el Centro Obrero y Popular Antonio Gades, sirvió para reafirmar que la experiencia de los años de cárcel en EE. UU. fue solo una faceta de una confrontación histórica de mayor escala por la autodeterminación del pueblo cubano.

Dignidad innegociable: Guerrero relató que, a pesar de los intentos por desmoralizarlos en prisión, la firmeza de sus principios y el constante apoyo de los comités de solidaridad en todo el mundo impidieron que se sintieran derrotados."