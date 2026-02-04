Ejército israelí mató a 12 palestinos en Gaza, incluidos cuatro niños

12 palestinos mueren por bombas de Israel

4 de febrero de 2026.- Al menos 12 palestinos, incluidos cuatro niños, murieron y numerosos resultaron heridos hoy en la Franja de Gaza por una ola de ataques del Ejército israelí.



La agencia oficial de noticias Wafa denunció que nueve perdieron la vida, entre ellos tres menores, como resultado del bombardeo de la artillería contra tiendas de campaña y viviendas en los barrios de Al-Zaytoun y Al-Tuffah, en la norteña ciudad de Gaza.



Otros tres ciudadanos, incluido un niño, fallecieron en un incidente similar en la zona de Qizan Rashwan, en la sureña urbe de Khan Yunis.



Según datos palestinos, desde el inicio del acuerdo de alto el fuego, en octubre del pasado año, las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) mataron a 529 personas en el enclave costero e hirieron a más de mil 460.



Por su parte, las FDI anunciaron este miércoles que uno de sus soldados fue herido gravemente en la Franja por disparos de milicianos israelíes.



La versión electrónica del diario Yedioth Ahronoth precisó que el uniformado, de la Brigada Alexandroni, fue alcanzado esta madrugada durante una redada en la zona este de la ciudad de Gaza.



Desde el comienzo de la actual ola de violencia, en octubre de 2023, seis mil 417 militares israelíes resultaron heridos. En la actualidad cinco de ellos se encuentran hospitalizados en estado grave, reveló el rotativo.