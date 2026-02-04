Petróleos de México (Pemex) suministró 496 millones de dólares en petróleo a Cuba en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero de 2026) - La mexicana Pemex suministró petróleo crudo y productos petrolíferos a Cuba por un valor de 496 millones de dólares en 2025 mediante un contrato comercial vigente desde 2023, dijo el miércoles el director general de la empresa estatal de energía, Víctor Rodríguez, informó Reuters.com.

Los envíos a Cuba han aumentado la fricción entre México y Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara la semana pasada con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla caribeña.

"Solo tenemos un contrato, uno con vigencia a partir de 2023, que es el más reciente; es un contrato comercial normal, como los que tenemos con otros países", dijo Rodríguez, hablando junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Rodríguez añadió que el contrato era indefinido y que el suministro dependía de las necesidades de Cuba, así como de la disponibilidad del producto en México. Añadió que se había mantenido estable y que no había pagos pendientes de Cuba.

Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina habitual, añadió que México tenía una línea de crédito abierta con Cuba y que los envíos humanitarios de petróleo a la isla superaban con creces las obligaciones comerciales.

"El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos va a imponer aranceles a cualquier país que venda a Cuba, por lo que estamos explorando todas las vías diplomáticas para resolver este problema, porque tampoco queremos que afecte a México", afirmó.

México se convirtió en el principal proveedor de petróleo de la isla después de que Estados Unidos bloqueara los buques petroleros venezolanos en diciembre.

Las propias cifras de Pemex mostraron que envió 17,200 barriles diarios de petróleo y 2,000 bpd de productos petrolíferos refinados a Cuba el año pasado hasta finales de septiembre de 2025.

Al ser preguntado sobre la continuación de estas exportaciones, Rodríguez afirmó que México las mantendría mientras hubiera producto disponible, aunque añadió que las exportaciones mexicanas se estaban reduciendo en general debido a que se estaba refinando más a nivel local.

México ha invertido considerablemente en la modernización de sus refinerías nacionales, que se encuentran en dificultades, y la nueva Refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas está refinando más.

"Ya hemos tenido que cancelar contratos y, a partir del próximo mes de marzo, los contratos de exportación se están reduciendo debido a que nuestro proceso de refinación es muy exigente", declaró Rodríguez.

El objetivo actual de México es refinar 1.2 millones de bpd a nivel nacional, añadió.

