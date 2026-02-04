Excombatientes conmemoran rebelión del 4F con llamados a la unidad, la conciencia y la dignidad

Día de la Dignidad Nacional 4F en el Cuartel de la Montaña, Caracas

4 de febrero de 2026.- El político y militar venezolano Francisco José Ameliach Orta manifestó este día que la Revolución Bolivariana ha tenido grandes logros en estos 27 años y es fortalecer la conciencia histórica del pueblo, base sólida de la unidad, como se ha demostrado tras la agresión imperialista del 3 de enero, que asesinó a más de un centenar de personas y derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores.



Durante un acto solemne en el Cuartel de la Montaña, en ocasión del aniversario 34 de la rebelión militar del 4F, Día de la Dignidad Nacional, Ameliach se dirigió a la Administración Trump: Al Gobierno de los EEUU le pedimos respeto. Demos la batalla diplomática. Busquemos la unidad, con la moral en alto para defender a Venezuela, añadió.



Remarcó la importancia de fortalecer cada día más la conciencia, pues ello permitirá al pueblo resistir e interpretar correctamente el presente para transformar las circunstancias con una proyección revolucionaria.



Ameliach expresó que a más conciencia, más fuerza y más poder popular habrá. Aseguró que la cohesión ha sido la mayor fortaleza y ha permitido a la nación resistir en diversos momentos de su historia. Recordó la importancia de potenciar el conocimiento y evocó la experiencia de los grupos de estudio formados por grupos de jóvenes en la academia militar, allá por 1982, que se acercaron a la historia y de allí extrajeron las lecciones para emprender transformaciones revolucionarias.



Aseguró que aquellos jóvenes constituyeron el núcleo de la rebelión militar del 4F. Los combatientes del 4F y el 27 de Noviembre somos materia prima y fuente primaria para la conexión entre el puente del 3 de enero de 2026 con el 4 de febrero de 1992, expresó. Contribuimos a evitar que nos borren la memoria histórica.



Recordó que les dieron órdenes de disparar contra el pueblo y ese hecho contribuyó al despertar de la conciencia que condujo a la rebelión militar del 4F. Evocó al comandante Hugo Chávez, cuando expresó que quizá la acción fallaría militarmente, pero que la juventud militar debía ponerse al lado de las luchas del pueblo, como en efecto ocurrió e impidió que fuese masacrado nuevamente, como ocurrió en 1989, durante El Caracazo.



Ameliach evocó que la oligarquía ha intentado todo para que Venezuela regrese al estatus neocolonial: golpes, sabotaje petrolero, guarimbas, sabotaje eléctrico, intento de magnicidio, golpe de Estado, incursión paramilitar, bloqueo y por último la agresión militar del 3 de enero, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, diputada Cilia Flores.



Instó al pueblo venezolano a preservar la paz con la conciencia de la historia. No es que la presidenta encargada está amenazada, Venezuela toda está amenazada, aseguró.



Como nos dijo Chávez durante su última proclama, los patriotas debemos tener unidad, lucha, batalla y victoria. Les pido mantener la unidad ante las decisiones que se tengan que tomar sean cuales sean. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, tenemos pueblo, que nadie se equivoque, concluyó.



Diosdado Cabello llama a la cohesión nacional para garantizar la paz



Durante su intervención, Cabello Rondón resaltó que el legado del Comandante Chávez permanece como el eje central de la política venezolana actual. De igual manera, señaló que la unidad de las fuerzas revolucionarias es indispensable para afrontar los desafíos del país.



"Chávez, sin duda, es el referente principal de lo que vivimos en Venezuela. En las situaciones más difíciles que nos ha tocado vivir, uno siempre encuentra respuesta", afirmó.



Asimismo, el también titular de la cartera para Relaciones Interiores, enfatizó que el contexto histórico actual demanda una estrecha unión de la fuerza revolucionaria y un rechazo total a los individualismos. En este sentido, recordó que la principal enseñanza del 4 de febrero fue la consolidación de la unión cívico-militar, un factor que, a su juicio, diferencia este proceso de otros movimientos del pasado.



En esta misma línea, se refirió al ataque perpetrado por Estados Unidos la madrugada del pasado 3 de enero que resultó en el secuestro del Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente, Cilia Flores, en consecuencia reiteró la necesidad de mantener la firmeza para lograr el retorno de la pareja presidencial.



"Nos enseñó el Comandante Hugo Chávez cómo convertir aparentes derrotas en victorias. Transformar aquella aparente derrota del 4 de febrero en una gran victoria popular a largo del tiempo", puntualizó.



Finalmente, Diosdado Cabello exhortó a los presentes a mantenerse cohesionados para garantizar la paz nacional, asegurando que la historia reconocerá el desprendimiento de quienes participaron en la gesta de 1992.



“Hoy, lo sabe el mundo entero, los únicos que garantizan la paz de este país somos nosotros, el pueblo chavista. Es la Revolución Bolivariana”, concluyó.