Estados Unidos dice que realizó el pago a Venezuela de los 500 millones de dólares de la venta inicial de petróleo

WASHINGTON, 4 de febrero de 2026) - Estados Unidos ha devuelto al gobierno venezolano los 500 millones de dólares de la venta inicial de petróleo, parte de un acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington el mes pasado, según informó el martes un funcionario estadounidense, para Reuters.com Información de Steve Holland; Edición de Tom Hogue y Edwina Gibbs.

Los últimos 200 millones de dólares de la venta se han enviado a Venezuela, indicó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato. El acuerdo se concretó tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

"Venezuela ha recibido oficialmente los 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo venezolano", declaró el funcionario.

Añadió que el dinero se desembolsará "en beneficio del pueblo venezolano, a discreción del gobierno estadounidense".

La semana pasada, durante su testimonio en el Capitolio, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la participación de Estados Unidos en la venta de petróleo venezolano fue un esfuerzo a corto plazo destinado a estabilizar el país, mantener al gobierno a flote y ayudar a la población.

"En esencia, permitimos que Venezuela usara su propio petróleo para generar ingresos y pagar a maestros, bomberos y policías, y mantener el funcionamiento del gobierno para evitar un colapso sistémico", declaró.

Los fondos se habían depositado en Catar y estaban destinados a ser una "cuenta temporal a corto plazo para garantizar que Venezuela recibiera los fondos necesarios para operar", explicó el funcionario estadounidense.

El funcionario añadió que el objetivo a largo plazo para futuras ventas es transferir las ganancias a un fondo ubicado en EE. UU. y autorizar los gastos para cualquier obligación o gasto del gobierno de Venezuela o sus agencias e instrumentos, siguiendo instrucciones que sean consistentes con los procedimientos acordados.