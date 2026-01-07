(AUDIO) Diosdado Cabello: "A Nicolás y a Cilia nos lo tendrán que devolver"

07-01-26.-El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la revolución bolivariana no va a caer.

«En verdad es triste quienes se ríen de su propia desgracia. Porque quienes ríen pensando, ‘no, se llevaron a Nicolás, va a caer la revolución bolivariana’, no conocen a este pueblo. Perdimos a Hugo Chávez, no tuvimos la capacidad de regresarlo, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”, expresó en el acto de concentración previo a la marcha por la liberación de Maduro y Flores.

Añadió que esas personas que actualmente ríen deberían estar midiendo qué se está levantando en este país, donde personas que no tienen nada que ver con política hoy levantan su voz en contra del imperialismo norteamericano.

«Deben saber allá en la administración que han generado un sentimiento antinorteamericano terrible para ellos aquí en este país. No se trata de quiénes administran temporalmente el imperialismo. Es un sentimiento antinorteamericano por haber asesinado a venezolanos y quienes se ríen no han entendido que aquí sigue la revolución bolivariana. Aquí la revolución seguirá adelante y a Nicolás y Cilia nos lo tendrán que devolver», advirtió el dirigente pesuvista.

Felicitó a las mujeres venezolanas por su valentía y aseguró que a la primera dama, Cilia Flores, no se la iban a llevar (las fuerzas estadounidenses), pero ella dijo en ese momento que «si se lo van a llevar a él me tienen que llevar a mí también».

«Sabe el imperialismo que ha cometido un terrible crimen, que está incumpliendo y violando las leyes internacionales y sus propias leyes internas, que tiene un prisionero de guerra en su territorio», recalcó Cabello.

Unión Radio