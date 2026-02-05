Mérida: 2do Festival de la Música Campesina "La Voz del Sol"

Por el rescate, fortalecimiento y difusión de los valores musicales regionales, este domingo 8 de febrero, al finalizar el Gran Desfile Monumental de las Ferias del Sol 2026, se realizará la primera etapa del 2do Festival de la Música Campesina "La Voz del Sol".

Esta actividad se presentará en una tarima dispuesta en las inmediaciones del Mercado Principal, en la avenida Las Américas de la ciudad de Mérida. El evento reunirá a seis grupos sobresalientes en el género, quienes se presentarán al concluir el desfile para resaltar la música popular de los campos locales.

Así lo dio a conocer Rebek Torres, coordinadora del evento organizado por el Instituto Municipal de la Cultura, Conservación, Documentación y Estudios Históricos (Inmucu) de la Alcaldía del Libertador.

Las agrupaciones Megasur, Los Fraternales, Son y Estilo, Tercera Generación, Parranda Campesina y Sabor del Valle se presentarán en la tarima según el orden resultante del sorteo.

La segunda etapa se realizará el día 21 de marzo en los espacios del Club Militar de la ciudad de Mérida, a partir de las 5 de la tarde. El concierto cerrará con broche de oro con la presentación de "Los Eminentes", como parte de la política de fortalecimiento cultural adelantada por el presidente constitucional Nicolás Maduro, ejecutada por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, con el apoyo del gobernador Arnaldo Sánchez y el alcalde Nelson Álvarez, construyendo una ciudad más humana y rica en valores culturales.