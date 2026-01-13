(AUDIO) Reapertura de embajada en EEUU busca asistir a Maduro, dice Diosdado Cabello

13-01-26.-El Secretaría General del PSUV, Diosdado Cabello, informó que el Gobierno venezolano avanza en las gestiones para el reinicio de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas entre Venezuela y Estados Unidos.

Según Cabello, el objetivo central de esta medida es establecer representación consular que vele por la seguridad y la integridad del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores en territorio estadounidense.

«Se está avanzando porque esto puede ser una duda que haya y aprovecho para aclararlo, en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en EEUU y de EEUU en Venezuela eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en EEUU. Ese es el objetivo fundamental, que nos permita tener allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos, les agradecemos lo que están haciendo, pero no son venezolanos”», dijo.

Afirmó que ya se definieron los abogados que representarían al Ejecutivo una vez se normalicen las relaciones.

El también ministro de Interior y justicia, aseguró que el país se mantiene en «total normalidad» y desmintió versiones sobre inseguridad o presencia de colectivos en alcabalas. Asimismo, ratificó que Venezuela continuará vendiendo petróleo a los Estados Unidos como lo ha realizado desde hace mucho tiempo.

Cabello subrayó que el chavismo se mantendrá movilizado dentro y fuera del país en rechazo a lo que calificó como una «agresión» tras la captura de Maduro y Flores el pasado 3 de enero. «Donde haya una manifestación a favor de nuestra soberanía, allí estará el pueblo venezolano», aseveró.

Cabello enfatizó que el país cuenta con un gobierno en funciones liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien la dirección nacional del PSUV otorga todo su respaldo mientras el mandatario permanezca «secuestrado».