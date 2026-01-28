(AUDIO) Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de recursos venezolanos que están en el exterior

28-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este martes que el Gobierno se encuentra desbloqueando recursos venezolanos que están en el exterior para realizar inversiones en diversas áreas.

«Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, que nos van a permitir invertir en equipamiento para los hospitales, que estamos adquiriendo en EEUU y varios países, para el área de electricidad, de la industria gasífera», precisó Rodríguez durante un recorrido por las instalaciones del Hospital Clínico Universitario.

Inicó que los recursos que sean desbloqueados van a ir a los fondos creados por el Ejecutivo y que habrá una aplicación donde cualquier ciudadano va a poder ingresar y ver los proyectos en los que se están invirtiendo.

Reafirmó lo dicho por el presidente de EEUU, Donald Trump, en cuanto al establecimiento de canales de comunicación, de respeto y de cortesía entre los mandatarios, así como con el secretario de Estado Marco Rubio, con quien, confirmó, se está estableciendo una agenda de trabajo.

Unión Radio