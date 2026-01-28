(AUDIO) Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de recursos venezolanos que están en el exterior

Por: | | Versión para imprimir

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Credito: UR

28-01-26.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este martes que el Gobierno se encuentra desbloqueando recursos venezolanos que están en el exterior para realizar inversiones en diversas áreas.

«Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, que  nos van a permitir invertir en equipamiento para los hospitales, que estamos adquiriendo en EEUU y varios países, para el área de electricidad, de la industria gasífera», precisó Rodríguez durante un recorrido por las instalaciones del Hospital Clínico Universitario.

Inicó que los recursos que sean desbloqueados van a ir a los fondos creados por el Ejecutivo y que habrá una aplicación donde cualquier ciudadano va a poder ingresar y ver los proyectos en los que se están invirtiendo.

Reafirmó lo dicho por el presidente de EEUU, Donald Trump, en cuanto al establecimiento de canales de comunicación, de respeto y de cortesía entre los mandatarios, así como con el secretario de Estado Marco Rubio, con quien, confirmó, se está estableciendo una agenda de trabajo.

Unión Radio

Esta nota ha sido leída aproximadamente 414 veces.

La fuente original de este documento es:
UR (https://unionradio.net/delcy-rodriguez-anuncio-desbloqueo-de-recursos-que-estan-en-el-exterior/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea Radio


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea Radio

Revise noticias similares en la sección:
Economía