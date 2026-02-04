Mérida: Alcaldia de Zea y autoridades educativas activan plan de emergencia en la Escuela Bolivariana de Santa Bárbara

4 de febrero de 2026,-Producto de las intensas lluvias registradas en los últimos días, la Escuela Bolivariana Santa Bárbara, ubicada en el municipio Zea, sufrió graves afectaciones por un deslave que ha puesto en riesgo la integridad de la infraestructura y de la población estudiantil, informó Prensa Alcaldia Zea.

Ante esta situación, una comisión multidisciplinaria integrada por Protección Civil, autoridades educativas y la Alcaldía de Zea se trasladó al sitio para realizar una evaluación técnica de los daños y coordinar las acciones de mitigación necesarias.

Respuesta Técnica e Ingeniería El alcalde Víctor Bustamante informó que, de manera inmediata, se desplegaron cuadrillas de trabajadores para remover el material derivado del deslave. "Desde la Dirección de Ingeniería y la Sala Técnica ya se están levantando los proyectos de envergadura necesarios.

Tenemos prevista la construcción de un muro en la parte superior del plantel para mitigar el riesgo y brindar seguridad definitiva a la institución", aseguró el mandatario municipal. Continuidad Escolar y Plan de Atención.

Por su parte, Edgar Hernández, director del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, manifestó que se mantiene una estrecha coordinación con entes municipales, regionales y nacionales para solventar la situación y permitir el retorno seguro a las aulas el próximo lunes.

"Estamos generando un plan de atención especial para que nuestros niños y niñas reciban sus orientaciones pedagógicas en casa durante esta semana, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar mientras se ejecutan las labores de limpieza y recuperación", explicó Hernández.

Finalmente, las autoridades ratificaron que el plan de atención inmediata se mantiene activo, uniendo esfuerzos para subsanar los daños y garantizar que la Escuela Bolivariana Santa Bárbara vuelva a ser un espacio seguro para el aprendizaje.