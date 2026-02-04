Diosdado Cabello ratifica: “El juramento del 4F sigue presente para liberar al pueblo”

4 de febrero de 2026.-Desde la cuna de la Revolución, Desde el estado Aragua, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, durante una gran marcha en conmemoración a los 34 años de la Rebelión del 4 de febrero, envió un mensaje de unidad y resistencia al pueblo venezolano, informó Prensa Mpprijp.

En este sentido, el capitán Cabello Rondón, destacó la importancia de esta marcha, que representa la fuerza, el amor, la esperanza y la dignidad de un pueblo que se moviliza en defensa de su soberanía.

Por otra parte, hizo un llamado al pueblo venezolano para enviar un saludo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente, Cilia Flores, el cual aseguro su regreso a Venezuela muy pronto, "será un momento de gran alegría y celebración cuando ellos regresen; el pueblo de Venezuela los recibirá con los brazos abiertos".

No obstante, recordó los momentos históricos vividos en Maracay, donde el Comandante Eterno Hugo Chávez, hizo su juramento en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. "Estar aquí, 34 años después, es un testimonio de la resistencia de un pueblo que ha enfrentado múltiples adversidades", expresó.

Igualmente, resaltó la importancia de la unidad y la paz en el país; así como también enfatizó que, "la única garantía de paz en Venezuela está representada por la sabiduría del pueblo chavista".

A su vez, recordó que a lo largo de la historia, el pueblo ha demostrado su capacidad de levantarse ante la adversidad.

También a los compañeros que han caído en la lucha y recalcó el compromiso con la Revolución sigue vigente. Asimismo, hizo un reconocimiento a los hombres y mujeres que salieron el 4 de febrero, y a sus familias, "les voy a decir algo hermanos y hermanas cuando nosotros salimos el 4 de febrero.

Nosotros no teníamos nada. Estamos arriesgando lo único que teníamos la vida".

"El juramento que hicimos sigue presente. Estamos aquí para liberar a nuestro pueblo de las cadenas que el imperialismo quiere imponer", concluyo.