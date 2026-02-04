(VIDEO) Suhey Ochoa: se puede estar contra la ocupación gringa

Miércoles, 04 de febrero de 2026.- Estamos acá presentes, diferentes organizaciones, movimientos de izquierda, sociales y activistas feministas para pronunciarnos en contra de la intervención que está teniendo la política

neocolonial de Trump , en Venezuela.



El tres de enero fue catastrófico para nuestro país, no sólo por los ataques que hubo, no sólo por el secuestro del jefe de estado sino porque así mismo, se nos está imponiendo una política de colonización brutal, han pasado tres semanas y el país cambio completamente.



El gobierno actual que está siendo amenazado constantemente por la política de Trump. actualmente está siendo tutelado, pero al mismo tiempo, está colaborando paso a paso, no se ha negado en nada y está entregando las riquezas y el petróleo del país, los que estamos acá rechazamos la intervención y por supuesto, la política colaboracionista de este estado.



Además de eso, queremos resaltar que para vencer esos intentos de colonización, sólo va a poder hacer en la medida de que podamos tener libertades democráticas.



Exigimos la libertad de todos los jóvenes, estudiantes, mujeres y trabajadores que por el simple hecho de salir a protestar se encuentran presos, secuestrados y que aún nos le han dado libertad.



No olvidemos que todo lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de recuperar una hegemonía que ha perdido, buscar los recursos de Venezuela, adueñarse del territorio, de la región, poner tropas en El Caribe es tratar de ordenar a América Latina como su patio trasero...porque se quiere enfrentar a potencias como Chin y Rusia.



Tenemos que luchar por nuestra libertad, luchar por rescatar nuestra soberanía y eso sólo lo vamos a poder hacer si existen libertades democráticas que nos permitan luchar, libertades democráticas que nos permitan movilizarnos en las calles, que no se siga persiguiendo a quienes luchan, que no se siga secuestrando a quienes denuncian la brutal represión que ocurre a nivel interno.







