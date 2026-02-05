SNTP confirma liberación del periodista Álvaro Algarra, corresponsal de DW luego de estar algunas horas detenido

05-02-26.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación del periodista Álvaro Algarra, corresponsal de Deutsche Welle (DW) en el país, luego de estar algunas horas retenido por funcionarios policiales.La organización gremial indicó, en sus redes sociales, que «funcionarios policiales, presuntamente de la PNB» ejecutaron la operación. «Los funcionarios vestidos de azul se llevaron al periodista de su casa y su familia desconoce el paradero hasta este momento».El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. en Caracas. Álvaro Algarra también fue corresponsal para medios internacionales como la Voz de América. Según el gremio, hay seis periodistas detenidos por motivos políticos en el país, entre ellos el editor de La Patilla, Rory Branker, Marifel Guzmán, Jonathan Carrillo, Deivis Correa, Pedro Urribarri y Juan Pablo Guanipa.Más temprano, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, afirmó que si bien se reconoce la legitimidad de una ley de amnistía, propuesta por Delcy Rodríguez el pasado 30 de enero, los seis periodistas que permanecen bajo arresto «no han cometido delitos que deban ser perdonados. Su libertad, y la de otros 30 excarcelados en los últimos dos años, debe responder al reconocimiento de su inocencia y al respeto pleno del derecho a informar».«Una ley de amnistía exige una discusión amplia y honesta, no puede convertirse en un mecanismo de impunidad para quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos. La amnistía debe servir para reparar injusticias, no para consagrarlas, pero el problema no termina con quienes hoy están tras las rejas», aseveró el secretario general del SNTP.La organización gremial señaló que el cerrar y archivar causas judiciales contra los trabajadores de la prensa, así como levantar restricciones, no es suficiente. Consideran necesario la derogación de leyes «usadas para criminalizar la opinión y la crítica» como la Ley contra el Odio o de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, además del levantamiento de bloqueos digitales y el cese de censura en internet, así como procesos transparentes para concesión del espectro radioeléctrico.