El cártel colombiano Clan del Golfo suspende las negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump

El Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, anunció este miércoles que suspenderá las negociaciones de paz que se desarrollan en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente acordó atacar a su líder en cooperación con Donald Trump.

Los mandatarios pactaron el martes en la Casa Blanca priorizar las acciones militares y de inteligencia contra tres mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe del Clan.

"Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha", aseguró en X la organización narcotraficante, al informar que se levantará de la mesa de negociaciones "provisionalmente" mientras sus miembros hacen consultas.

"El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios", agrega.

Miembros del gobierno confirmaron a la AFP que la cuenta que publicó el mensaje pertenece a la organización de origen paramilitar, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

El gobierno y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre que iniciaron conversaciones en Catar con miras a un desarme a cambio de beneficios legales. Hasta el momento habían llegado a algunos acuerdos como desescalar el conflicto en algunas poblaciones azotadas por la violencia en el noroeste del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó más temprano que Petro y Trump decidieron priorizar el combate a Chiquito Malo, quien asumió el liderazgo del Clan tras la captura en octubre de 2021 de Otoniel, extraditado a Estados Unidos.

También reforzarán la persecución a Iván Mordisco, el líder de la principal disidencia de las FARC que no dejó las armas tras el acuerdo de paz de 2016, y Pablito, un hombre fuerte de la guerrilla ELN.

Esta nueva estrategia cambia el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se habían afectado por los constantes enfrentamientos en redes entre Trump y Petro.