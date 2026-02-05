Los morichales, guardianes de agua dulce en el corazón de la Gran Sabana

Los humedales son ecosistemas donde el agua es el principal factor que controla el ambiente y determina la vida vegetal y animal; y cumplen funciones esenciales para la regulación del clima, el almacenamiento de agua, la depuración natural y la conservación de la biodiversidad. Credito: FAO

En el marco del Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero de cada año, vale la pena resaltar a uno de los ecosistemas más fascinantes y estratégicos de Venezuela, los morichales. Aunque a simple vista puedan parecer solo agrupaciones de palmas, estos espacios constituyen extensiones de agua dulce con un gran valor y aporte ecológico al medioambiente.

Dominados por la palma Mauritia flexuosa, los morichales de la Gran Sabana, en el estado Bolívar, se desarrollan en áreas inundables, márgenes de ríos y zonas pantanosas, donde permanente u ocasionalmente son cubiertas por aguas poco profundas durante gran parte del año.

Esta condición les permite funcionar como esponjas naturales, almacenando agua en temporada de lluvias y liberándola progresivamente en época sequía. Gracias a ello, contribuyen a mantener los caudales de los ríos, sostener la biodiversidad acuática y recargar los acuíferos que abastecen a comunidades y ecosistemas de la región.

Sin embargo, su importancia trasciende lo ambiental, para Alejandra Loyola, lideresa del pueblo Pemón, estos ecosistemas son mucho más que un paisaje. "Son los guardianes del territorio. De ellos obtenemos frutos, alimentos, materiales para nuestras casas y la estabilidad de la sabana. Son parte del legado sagrado que nos dejaron nuestros ancestros. De sus troncos nace el gusano de moriche, una proteína esencial; sus frutos forman parte de la dieta local; sus hojas sirven para techar viviendas, y la fibra de sus cogollos se transforma en cestería y chinchorros, elementos centrales de nuestra identidad cultural" expresó.

En un contexto de cambio climático y degradación ambiental, la protección de estos humedales se vuelve prioritaria. Por ello, el proyecto "Conservación y uso sustentable de la diversidad biológica en la cuenca del río Caroní", ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), ha incorporado a los morichales dentro de sus acciones estratégicas de restauración.

Entre los objetivos prioritarios del proyecto se encuentra no solo proteger los morichales existentes, sino restaurar áreas degradadas mediante reforestación. Estas labores se realizan bajo el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), trabajando con el pueblo indígena Pemón. En este proceso, los morichales son utilizados como especie para recuperar la funcionalidad ecológica de los humedales, garantizando así la continuidad de los ciclos hídricos y la resiliencia del territorio.

Esta iniciativa se vincula directamente con la Gran Misión Madre Tierra Venezuela y tributa a la Sexta Transformación Ecológica del Plan de la Patria 2025-2031.El futuro del agua depende de nuestra capacidad para proteger ecosistemas clave; por eso, en este Día Mundial de los Humedales, destacamos a los morichales y su rol insustituible en la red de humedales que garantiza la seguridad hídrica de la región.