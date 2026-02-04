Autoridades conmemoran el 34° aniversario de la rebelión militar del 4F

Cuartel de la Montaña, Caracas

4 de febrero de 2026.- Con motivo de conmemorarse el 34° aniversario de la rebelión cívico militar que dio un giro en la historia de Venezuela el 4 de febrero de 1992, autoridades del Gobierno han recordado aquel día que estremeció a la nación.



El secretario de Movilización de Calle del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nahum Fernández, dijo que aquel «por ahora» pronunciado por el comandante Hugo Chávez, cambió el rumbo de la historia del país.



A través de su cuenta en la red social Instagram, aseveró que aquella madrugada de 1992, Caracas despertó de un largo letargo.



«El 4 de febrero de 1992 no fue solo una rebelión militar; fue el grito contenido de un pueblo que se negó a seguir de rodillas ante las injusticias», rememoró Fernández.



Cabe destacar que la madrugada del 4F, bajo el liderazgo de Chávez, representó el despertar de Venezuela. «Fue el día en que la dignidad se hizo uniforme y la esperanza se convirtió en un proyecto de Patria (…). Ese compromiso de transformación sigue más vivo que nunca en cada comuna, en cada calle y en cada corazón patriota que hoy, ante las dificultades, mantiene la frente en alto», expresó el también jefe de Gobierno de Caracas.



Por su parte, el canciller de la República, Yván Gil, resaltó que la operación de este día estuvo dirigida por el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200), contra la opresión de las medidas económicas neoliberales conocidas como “El Paquetazo” del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.



Precisó que esta acción se trató de un alzamiento por la dignidad y liberación de un pueblo harto de ser objeto de políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entidades subordinadas a la política económica de Washington.



Actos conmemorativos en el Cuartel de la Montaña



El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, convocó para hoy a una concentración con el fin de conmemorar el 34° aniversario de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, el cual está previsto se realice en el Cuartel de la Montaña 4F. Además el partido anunció que también se realizará un acto conmemorativo en ese lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, quien encabezó dicha gesta.