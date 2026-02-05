Gaceta Oficial 43.298 lunes 19 de enero 2026

Gaceta Oficial 43298, lunes 19 enero 2026.

Official Gazette 43298, Monday, January 19, 2026.

SUMARIO

CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

Providencia que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2026.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Resolución que designa a Abraham Daniel Rodríguez Hurtado, como Adjunto al Director General de Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en condición de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución que designa a Rubén Alfonso Lugo Campos, como Subdirector General Encargado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, órgano desconcentrado dependiente de este Ministerio.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Resolución que regulan las tasas de interés aplicables por las instituciones bancarias, aprobada por el Directorio del Banco Central de Venezuela en su sesión 5493 del 4/12/2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

Resolución que corrige por error material la Resolución 057 de fecha 08 de diciembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43273, de fecha 9 de diciembre de 2025.

Resolución que amplía la delegación de las atribuciones, firma de los actos y documentos establecidos en la Resolución 057 de fecha 08 de diciembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43273, de fecha 9 de diciembre de 2025, a Javier Alejandro Hernández Altuve, en su condición de Director General del Despacho, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución que designa a José Gregorio Celis, como Director Estadal del estado Sucre, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE HIDROCARBUROS

Resolución que nombra a Henry Antonio Nava Rumbos, como Director General de la Oficina de Seguridad y Protección Integral del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, en calidad de Encargado.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

Resolución que establecen los Lineamientos para la Práctica de Citaciones y Notificaciones en la Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en las Materias de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Laboral y Agraria.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Diana del Valle Chaparro Pernía, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 9 Nacional Plena.

Resolución que traslada a Euneris Sorángel Hernández Téllez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 38 Nacional Plena.

Resolución que traslada a José Gonzalo Baptista Pérez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con competencia en toda la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica, con sede en la ciudad de Acarigua.

Resolución que traslada a Maritza del Carmen Lugo Aldana, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con competencia territorial en los municipios Páez, Araure, Agua Blanca, Ospino, Píritu, Turén, Santa Rosalía y San Rafael de Onoto, con sede en la ciudad de Acarigua, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que traslada a Katiushka Tibisay Gil Brito, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 6 Nacional Plena.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Johan Manuel Goitía Guanipa, en la Fiscalía Municipal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con competencia territorial en el municipio Miranda y sede en Coro, adscrita a la Fiscalía Superior de la mencionada entidad.

Resolución que designa a Anger Adrián Rodríguez Rodríguez, en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con sede en Maturín y competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Chelinozka Dillieur Quintero Viña, en la Fiscalía Centésima Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer en las Fases de Investigación e Intermedia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Sergio David Solano Castillo, en la Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en la ciudad de Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Iriany del Carmen Piña Castro, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.