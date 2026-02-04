Rojas, Altuve y Narváez no podrán representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol por que la aseguradora les negó la cobertura

Miguel Rojas, José Altuve y Carlos Narváez

Miguel Rojas alega discriminación contra jugadores latinoamericanos tras la denegación del seguro para el Clásico Mundial de Béisbol.

4 de febrero de 2026.- Rojas se preparaba para representar a su natal Venezuela junto a José Altuve y Carlos Narváez, a quienes también se les ha denegado el seguro. Francisco Lindor, Carlos Correa, José Berríos y Emilio Pagán (entre otros) esperaban jugar para el equipo de Puerto Rico, pero se toparon con el mismo problema. Puerto Rico, que albergará la fase de grupos, consideró retirarse después de que a varios jugadores se les negara la cobertura, Informó Katrina Stebbins para Dodgersway.com.

La incorporación de Díaz a su plantilla es increíblemente arriesgada, dado el extraño accidente que sufrió en 2023, que lo dejó fuera de juego durante toda la temporada de la MLB. Dadas las circunstancias, su participación es una especie de ramo de olivo para el equipo de Puerto Rico, que, según Katie Woo de The Athletic, aún debe tomar una decisión oficial sobre su permanencia en el torneo.

En el caso de Rojas, no parece un asunto personal. La aseguradora de la MLB, National Financial Partners, ha cancelado la cobertura para cualquier persona mayor de 37 años, y Rojas cumple 37 el 24 de febrero. Jugadores como Correa tienen un historial de lesiones, y Lindor se sometió a una operación de limpieza en el codo durante la pretemporada.

Aun así, es innegable que los jugadores de países latinoamericanos se están viendo mucho más afectados que los dos favoritos —Estados Unidos y Japón—, y no es una buena señal para la MLB.