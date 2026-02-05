ONG VE sin Filtro reporta que continúa restricción a X en Venezuela

05-02-26.-La organización no gubernamental VE sin Filtro informó este martes 3 de febrero a través de su cuenta en X que la restricción de acceso a la plataforma X (antes Twitter) cumplió 545 días de vigencia en Venezuela.En su último reporte, la entidad destacó que la medida afecta a la gran mayoría de la conectividad nacional y que «el acceso a X sigue restringido en Venezuela«.Los especialistas aclararon que «no todos los ISP aplican bloqueos de la misma manera» y citaron el caso específico de la proveedora Vnet, la cual actualmente «no está bloqueando X, pero no es algo nuevo«.Asimismo, detallaron que para los usuarios de operadoras como Digitel o Net Uno, existen métodos básicos para recuperar la conexión mediante la configuración de los servidores DNS (Sistema de Nombres de Dominio).Según el informe, «es posible evadir el bloqueo a X cambiando los DNS del dispositivo«, sugiriendo el uso de opciones públicas como las de Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1.1.1) o Quad9 (9.9.9.9).La ONG señaló que en otros proveedores la plataforma tiene «un bloqueo Https o de IP, que no se puede evadir cambiando los DNS«. Por esta razón recomiendan «instalar un VPN para que puedas evadir todos los bloqueos«.El balance general sobre la libertad de internet en el país no mostró avances hacia la flexibilización. De acuerdo con la conclusión de la ONG, afirmaron que «de hecho no hay cambios significativos a la censura en los últimos días".