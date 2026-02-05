Lavrov sobre las sanciones contra Rusia: "Se intenta expulsar a empresas rusas de Venezuela"

Todas las sanciones contra Rusia siguen vigentes y además, por primera vez en mucho tiempo, se han introducido nuevas sanciones, muy duras, contra mayores compañías petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, ha afirmado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una entrevista exclusiva concedida a RT con motivo del Día del Diplomático.

Además, el ministro subrayó que tras los últimos acontecimientos en Venezuela se está intentando expulsar a las compañías rusas del territorio del país latinoamericano.

"Ahora, tras los acontecimientos en Venezuela, se intenta de manera abierta expulsar a nuestras empresas de ese país. A la India se le prohíbe comprar petróleo ruso, al menos así fue anunciado. Se prohíbe a todos comprar tanto petróleo como gas rusos. En todas partes se afirma que el petróleo y el gas rusos serán sustituidos por petróleo estadounidense y gas natural licuado estadounidense", expresó el canciller en una conversación con Rick Sánchez.

Además, el ministro recordó que recientemente se aprobó un documento sobre Cuba. "En ese documento se declara emergencia nacional en relación a cierta amenaza que Cuba representa para los intereses de Estados Unidos en el Caribe, también debido a la política hostil y maliciosa de Rusia. Esto no encaja muy bien con nuestra cooperación económica y de inversiones", recalcó.

El giro inesperado tras el encuentro en Alaska

El canciller ruso destacó que la introducción de sanciones contra Lukoil y Rosneft se produjeron "apenas un par de semanas" después de la cumbre de Alaska en la que se reunieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump.

"El presidente Vladímir Putin se mostró bastante sorprendido. Lo dijo en una entrevista. Rusia apoyó las propuestas de Estados Unidos relativas a una solución integral de la crisis ucraniana. Y después de eso, esperábamos que Estados Unidos lo confirmara. Ahora que Rusia está de acuerdo con la propuesta de Washington, pensábamos que se anunciaría algo, que quizá se convocaría a una conferencia, que se firmarían documentos, un Consejo de Paz", indicó.

En cambio, aseguró, EE.UU. se decantó por imponer sanciones contra Lukoil y Rosnéft, "y ahora también se están imponiendo aranceles a los países que compran combustible a Rusia y a Irán".

Agresión a Venezuela

El pasado 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una ofensiva militar masiva en territorio venezolano, que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. Los lugares atacados fueron principalmente de interés militar, aunque también se alcanzaron zonas urbanas y hubo víctimas civiles.

Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación. Asimismo, muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa dijo que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.

Además, Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana por tiempo "indefinido", tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.