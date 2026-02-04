Sus refinerías pueden procesarlo: Marathon Petroleum compró 2 cargamentos de petróleo venezolano

Otras refinerías de la Costa del Golfo de EEUU como son Valero Energy y Phillips 66 han comprado petróleo venezolano, como parte del acuerdo de Washington con Caracas para exportar hasta 50 millones de barriles.

La empresa energética estadounidense Marathon Petroleum informó este martes, que compró 2 cargamentos de petróleo crudo venezolano a finales del mes pasado y espera que sus refinerías puedan procesar más petróleo venezolano.

La directora ejecutiva Marathon Petroleum, Maryann Mannen, aseveró que las refinerías pueden adaptarse rápidamente al procesamiento del petróleo venezolano, incluyendo la de Garyville, ubicada en Luisiana.

Por su parte, el director comercial de Marathon Petroleum, Rick Hessling, acotó que en este momento, «las señales apuntan a una situación más difícil y difícil, por lo que estamos aprovechándonos de ello considerablemente».

Se espera que las refinerías estadounidenses se beneficien significativamente de los esfuerzos del presidente Donald Trump para aumentar la producción en Venezuela.