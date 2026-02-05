INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial a despejado se prevé en gran parte del territorio nacional

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén cielo con nubosidad parcial y zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional durante la mañana de este jueves.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Inameh, donde reseñó que pese a estas condiciones generales, las autoridades estiman mantos nubosos estratiformes con posibles lluvias o lloviznas dispersas en las áreas montañosas de Miranda, el norte de Guárico, el este de Falcón, la región de los Andes y el sur del Lago de Maracaibo.

Para horas de la tarde, el reporte meteorológico indica un incremento paulatino de la cobertura nubosa. Este fenómeno traerá consigo precipitaciones variables en el norte de la Guayana Esequiba, así como en los estados Amazonas, Zulia (sur) y la zona andina.

En lo que respecta a la Gran Caracas, que comprende el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira, el pronóstico advierte sobre nubes estratiformes productoras de lloviznas leves durante la madrugada y el inicio de la mañana, especialmente en el eje montañoso del este.

Durante el resto de la jornada, la región capital mantendrá un cielo de parcial a despejado, lo que favorecerá el ascenso de las temperaturas.