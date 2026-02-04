Mariela Castro: «Como dijo Fidel: los principios no se negocian. Con el imperialismo y todas sus facetas no hay posibilidad de negociar, sí de dialogar»

Mariela Castro, además de ser la titular del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba) es una militante activa en todo lo que sea la solidaridad internacionalista. Totalmente definida por la defensa de la Resistencia Palestina y contra el sionismo, ahora suma entre sus preocupaciones prioritarias, primero, sumarse junto a su pueblo, en desarrollar al máximo la defensa política y militar de Cuba frente al ataque imperialista, y luego, por las mismas razones, el apoyo total a Venezuela Bolivariana.,

Con Mariela hablamos de esta realidad tan hostil que viven nuestros pueblos, y este es el resultado que ofrecemos a nuestros lectores y lectoras.

-Estamos en un momento del mundo realmente muy convulsionado; un momento que tiene matices de perversidad, de crueldad, propios del capitalismo, pero que ahora se expresan de una manera totalmente descarnada, sin sutilezas. En este marco hay dos o tres paradigmas fundamentales, de los que nos gustaría escuchar tu opinión. Uno de ellos es, obviamente, lo que acaba de ocurrir en Venezuela bolivariana; un ataque planificado, una acción de guerra que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su compañera, la diputada Cilia Flores. En ese escenario hubo combate, en los fueron asesinados vilmente 32 combatientes cubanos más una cantidad importante también de venezolanos, civiles y militares. La dos primeras pregunta son: ¿hasta qué punto avanza el capitalismo en su voracidad que, con toda impunidad ejerce este nivel de violencia? ¿Te sorprende esto que ha pasado, este atropello brutal contra la soberanía de un pueblo que no está guerreando con nadie?

-Sinceramente sí me sorprende. Porque teóricamente todo el mundo habla de que el capitalismo está en declive, y que en ese proceso de decadencia va a arrastrar al mundo entero quién sabe a qué, a cuántas catástrofes más. Y es lo que estamos presenciando. Esto no es nuevo, sí son nuevas maneras de actuar. Porque las dos guerras mundiales fueron por la repartición del mundo. La colonización del continente americano fue lo que les permitió esa acumulación de riqueza nueva y que fortaleció el sistema capitalista. Pero ha habido muchos otros momentos en los que se vio que nuevos magnates necesitan acumular más de lo que ya tienen; y para ello necesitan apropiarse de determinados recursos, lo que los lleva a desarrollar todo tipo de políticas, discursos, foros económicos, mecanismos de control económico de otros países. Porque con lo que tienen en sus propias naciones ya no les basta; son magnates y representan menos del 1% de la población mundial. Esto viene caminando ya desde hace mucho tiempo: la repartición de las riquezas del mundo. Ahora bien, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ocupa un lugar de liderazgo, de hegemonía, que cada vez va siendo más total. Realmente están queriendo comandar absolutamente todo, y decidir qué riquezas se apropian, qué países invaden para saquear sus riquezas y además administrarlas. Y sobre todo, lo hacen desde una postura dictatorial mundial, no solamente de EE.UU, sino también de la figura de Donald Trump y todo el grupo de mafiosos que lo siguen y que se benefician de todas estas políticas. Estoy segura que por su cabeza no pasó hacer nada de lo que está haciendo. Esos son los encargos, los mandatos, que le dan los verdaderos poderosos, los que realmente sustentan la mayor parte de esa riqueza. Entonces, claro que me sorprende, ver un hombre sin límites, impredecible, sin ética, un hombre enfermo de poder desde niño, de los que con dinero todo lo compran y todo vale. Un hombre con esas características, que ha llegado a presidente. Todo el que se ha sentado en la silla del emperador de ese imperio ha tenido que hacer cosas terribles en función de esa estrategia colonizadora, y ahora con estos matices más claramente neo-nazi, fascista, y con un poder económico muy fuerte que lo condiciona y que es el capital sionista, el empresariado sionista.

-Un capital sionista que tiene colaterales en distintos países del mundo, y por supuesto también en Latinoamérica.

-Así es. Muchos de esos mequetrefes políticos que como Milei y otros, le hacen el juego y la fiesta, y facilitan que este mega empresariado mundial se siga apropiando de la riqueza. Mira la situación ahora de Argentina que está en peligro y a punto de convertirse en una extensión del territorio israelí. Pero silenciosamente eso vino pasando también en Centroamérica. Ya se han ido posicionando, comprando y ocupando territorios de las poblaciones originarias, que son las que realmente protegen la tierra y las riquezas naturales. O sea, estas señales se están viendo hace mucho tiempo. Todas las guerras que el imperio ha librado, liderado por EE.UU, se han desarrollado entre los siglos -sobre todo- XX y XXI. Realmente es la continuidad de ese proceso de repartición de los territorios y sus riquezas. Y por supuesto, de desarrollar una narrativa dentro del ámbito de la guerra cognitiva para distorsionar la realidad y manipular a la opinión pública internacional para tener el apoyo que necesitan. O por lo menos, no tener los opositores determinantes para sus proyectos, aquellos que pudieron impedírselo. Por tanto, han neutralizado a las Naciones Unidas, y los mecanismos que la humanidad fue construyendo para proteger todo el sistema de derechos. Realmente ya quedaron totalmente anulados, desarticulados, el derecho internacional, los documentos generados desde las Naciones Unidas.

Como dijo sorpresivamente el mandatario canadiense, con relación a que ya no había orden internacional, a pesar de que la humanidad ha pujado por un nuevo orden global, equitativo y justo. este nuevo orden ya no existe, pero lo que viene es peor. Un mundo sin orden, sin reglas, a la medida de Donald Trump, de sus caprichos imperiales. Porque además, estos magnates que son menos del 1% de la población mundial, deben estar felices de tener a un representante como el presidente de los E.E.U.U., que no tiene límites ni escrúpulos, que no se guía por ninguna norma, ni siquiera por la Constitución norteamericana.

-Hablando de esa falta de límites hacia el exterior, vale decir que lo mismo ocurre con Trump operando en su patio interno. ¿Lo ves así?

-El pueblo estadounidense está sufriendo de una manera bestial; está sufriendo como en otros tiempos de su historia, porque lo que ocurre no es nuevo. Y con esto de la ICE para la persecución brutal de migrantes, que afecta a hombres, mujeres e incluso niños, donde asesinan a las personas con una facilidad y una impunidad increíble, se ve claramente que el fascismo de Trump es letal.

Ese pueblo lo ha sufrido ya en muchas ocasiones; y lo venía experimentando últimamente con las protestas a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio sionista-imperialista. Recordemos que esa nación se creó del mismo modo que el Estado de Israel, usurpando los territorios de lo que hemos llamado las primeras naciones. Había culturas. existían diferentes naciones originarias, mucha gente que también murió como ahora el pueblo palestino, a través de un genocidio y una limpieza étnica. Lo que hoy ocurre en Líbano, Siria, Palestina, es lo mismo que hicieron para ocupar, para colonizar los territorios de Norteamérica, pero también una gran parte del mundo. Países que han sido expoliados y empobrecidos, o que sufren el robo a través del genocidio. Entonces, se siguen repitiendo los mismos mecanismos históricos que han caracterizado al imperialismo, no sólo en su sufrimiento, sino también en su fase expansionista.

-Hay mucha gente que cuando se habla de Trump o de Milei, los caracterizan ligeramente de «locos». ¿Crees en esa teoría o hay algo más detrás del accionar de Trump?

No, no está loco. Es un psicópata que además creció sin límites. Todo vale y «lo que quiero lo tomo», a como sea Y es lo que hicieron con esta agresión militar a Venezuela, donde bombardearon cinco ciudades venezolanas -principalmente la capital- para distraer, mientras entraban a secuestrar al presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y su esposa.

Recordemos que Cilia Flores es una diputada con larga trayectoria, que es la primera combatiente y además la primera dama. Su secuestro también es ilegal, tiene consecuencias, es una violación de las normas establecidas a nivel mundial. Realmente, si existiera el derecho internacional, ellos no podrían secuestrar a nadie; pero finalmente lo hacen con todo aquel que los enfrente. Son descaradamente impunes.

Fíjate que la manera de actuar del Mossad no difiere de los métodos del poder imperial estadounidense, porque son la misma cosa, nacieron casi juntos, se han desarrollado y fortalecido mutuamente. Y hacen lo mismo en todas partes, donde ellos necesiten apropiarse de riquezas, de territorios, eliminar poblaciones enteras, y asesinar a los líderes populares que les molestan. Allí está el caso de cuántos líderes y científicos han asesinado en Irán, en Palestina y en el Líbano. Es constante esa forma de actuar, y el mundo prefiere mirar para otro lado, sobre todo los políticos, quienes deciden en cada país, y que se ponen siempre al servicio del imperio, por cobardes, por oportunistas, pero también por tener mucho miedo.

-En muchos casos dicen que EE.UU los presiona y chantajea.

-Claro, son presionados, son coaccionados. Esas coacciones no llevan sólo a una humillación pública, a ataques públicos, a crear un ambiente psicológico-mediático a nivel mundial para desacreditar a determinados líderes. En este sentido vale el ejemplo del mandatario español, que tiene vaivenes en sus decisiones porque sufre la presión popular dentro de su propio parlamento; pero también tiene presiones muy peligrosas. No sólo presiones, ¡amenazas! Como les ha pasado también a los jueces de la Corte Penal Internacional, que han sido acusados y amenazados de muerte, ellos y sus familiares. Y aún así se mantiene firmes a pesar de todos estos mecanismos de vándalos, de delincuentes internacionales. Usan mecanismos de terror, porque ellos están infringiendo el terror para dominar. Y así se ha desarrollado el sistema capitalista, mediante el terror y la barbarie. Entonces, es una pena que haya tanta distracción cuando el mundo se está moviendo de una manera tan peligrosa en la que toda la humanidad está en peligro. Hay mucha distracción, hay gente que ni siquiera sabe lo que está pasando y piensan que nada les va a pasar. Algunos, porque están lejos de una zona geográfica o porque dicen “no, aquí no va a pasar, nosotros somos amigos de los EE.UU” Todo esto va a llevar a una catástrofe que realmente no es fácil de imaginar.

-En este mismo marco y volviendo a situarnos en Venezuela, en las antípodas de esto que tan bien has descripto, está la resistencia, tanto del pueblo venezolano, como de su dirección revolucionaria. Dentro de la catástrofe que significó que secuestren un presidente y además maten civiles y militares, se trató de conservar el hilo constitucional y seguir para adelante con un gobierno que además tiene como objetivo fundamental rescatar a los secuestrados. No es poca cosa, sufriendo el chantaje de este imperialismo que te dice: “bueno, si luchás te bombardeo; si luchás te torturo”. O sea, ese es el chantaje que viven los pueblos en general. Y por otro lado también destacar, quiero que de las dos cosas hablemos, el papel de la solidaridad internacionalista de Cuba, el haber enviado a proteger al Presidente a luchadores que pelearon hasta las últimas consecuencias. Hacía mucho tiempo que Cuba no perdía tantos combatientes. Porque Cuba no está invadiendo países. Cuba manda médicos, alfabetizadores, deportistas. Pero esto que ha pasado es gravísimo. Yo quería preguntarte cómo fue el impacto para la sociedad cubana de esta situación tan dolorosa.

-El mayor impacto fue la primera noticia que llegó esa madrugada, primero me llamó una periodista amiga: “están bombardeando Venezuela”. Yo le digo: “no puede ser”. Y ella responde: “métete en Telesur para que estés al tanto de las noticias.” Y empiezo a ver los acontecimientos, el secuestro del presidente y de su esposa. Entonces me digo, «no, esto ya se pasó», ahora hay que ver cómo el mundo reacciona ante esta situación, porque no se puede permitir. Entonces el dolor fue muy grande, incluso a nivel corporal, muy doloroso. Y me dije: “Nuestros compañeros estaban cumpliendo una misión internacionalista en la protección del presidente Nicolás Maduro y su esposa, porque ya existían amenazas y se conocía que estaban detrás de estudiar los movimientos del presidente para algún tipo de agresión. Eso se sabía. Y la amenaza era un secuestro a viva voz, ya que las amenazas eran abiertas. Pero sonaba más a fanfarronería. Lo que pasa, es que en Cuba la fanfarronería nos la tomamos en serio; porque ya hemos tenido vivencias dolorosas, también de pérdidas de vidas valiosas. Entonces, lo primero que pensé fue: cuántos compañeros habrán caído en ese operativo militar de los EE:UU, que no fue quirúrgico, fue burdo; lo que pasa es que tienen mucha tecnología y se llevaron también muchas bajas, pero no lo quieren decir. Se llevaron muchos muertos y muchos heridos; ya que nuestros compañeros combatieron. Porque de los treinta y dos muertos una parte estaban durmiendo por el cambio de guardia, o eran choferes. Pero veintiuno combatieron directamente. Sólo veintiún soldados se enfrentaron a doscientos robots. Porque tú sabes cómo se mueve el ejército norteamericano, llenos de protección. Pero no son capaces de tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esa habilidad no la tienen porque para eso hay que tener convicciones. Ellos están defendiendo a los más ricos del mundo, ni siquiera a su pueblo.

Nosotros sabemos cómo son nuestros combatientes; nosotros sabemos como Fidel, como la dirección de nuestro país ha formado a nuestros combatientes de las FAR y de las fuerzas armadas revolucionarias del Ministerio del Interior. Yo sabía que íbamos a tener bajas. Y combatieron hasta la muerte, pero les dejaron bajas al enemigo. Y de eso ellos no quieren hablar, porque eso es el desprestigio. No fue un operativo quirúrgico exitoso, fue un desastre, y lo peor, son todas las violaciones de las leyes, de las normativas nacionales e internacionales para secuestrar a un presidente de un estado soberano sin tener ni siquiera argumentos. No hay un solo argumento válido para poderlo condenar. Además, ¿quiénes son ellos? ¡Se sienten la policía del mundo! De hecho ya tienen mucho control, con las nuevas tecnologías, sobre las personas y sobre los países. Y deciden arbitrariamente y siempre de manera injusta, contra su propio pueblo y contra otros pueblos. Ahora con esta historia de Groenlandia… ¡por favor! Ellos mismos están poniendo en dificultad las relaciones con sus aliados. Pero han demostrado ser tan cobardes que no sabemos qué va a pasar. Imaginamos que van a tomar Groenlandia. Porque lo quieren, porque lo anhelan hace más de ciento cincuenta años. Hay muchos discursos justificando que Groenlandia les debería pertenecer a ellos.

-Creés que la Dirección revolucionaria venezolana se está moviendo bien en estas duras circunstancias?

-Veo que están respondiendo con mucha inteligencia, muy unidos. O sea, esta agresión ha unido al pueblo venezolano. Reconocen los liderazgos que tienen. Saben que Nicolás Maduro sigue comandando, sigue siendo el presidente. Y hay estrechas relaciones y se están tomando decisiones en medio de las circunstancias tan complejas que están viviendo, que el que no entiende lo que está pasando lo va a cuestionar. Y va a decir -como están haciendo con tantas “fake news” y tantas mentiras que divulgan- que hay traiciones, que se están ya entregando a los Estados Unidos. Pero entre Cuba y Venezuela hay unidad fuertísima, indisoluble. Y no permitimos, y además estamos combatiendo todas estas falsas noticias que están tratando de dividir, de crear desconfianza hacia el liderazgo actual venezolano. Están tratando de desacreditar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a otras figuras importantes de la política venezolana. Están buscando crear un caos informativo para que la gente se afloje y pase cómo hicieron con Gaza, que trataron de demonizar a sus líderes, que han demonizado de una manera brutal a la organización insurgente que ha liderado en estos últimos dos años todo lo que se ha dado a partir del Diluvio de Al Aqsa, que los líderes de esta organización fueron elegidos por su pueblo en las urnas.

Entonces se han dedicado a demonizar todo lo que tiene un impacto positivo y movilizador de conciencias. Como cuando el sionista Netanyahu dijo que esta organización líder de los movimientos insurgentes palestinos la habían creado ellos, lo cual es mentira. Ellos sí trataron de venderle armas a una parte cuando hubo conflicto y guerra civil en Gaza pero nunca fueron creados por ellos. De la misma manera, ahora Trump dice que le gusta Delcy, que es maravillosa; todo como para confundir y hacer creer que ella está a su servicio y no al servicio de su pueblo. Y por fortuna Venezuela ha demostrado en todo su trabajo interno, su fortalecimiento, la reacción popular de apoyo al presidente Nicolás Maduro, a la política iniciada por Hugo Chávez. Venezuela se está preparando para lo que venga.

-Y Cuba hace lo mismo, convocando a la defensa del país.

-Cuba desde el triunfo de la revolución ha sufrido los ataques y agresiones de diferente tipo de los sucesivos gobiernos de los EE.UU. Por tanto, Cuba hemos tenido que desarrollar una estrategia de defensa en la que se han integrado experiencias propias y de otros países como, por ejemplo, Vietnam, como es la doctrina de la guerra de todo el pueblo.

Entonces, es una estrategia permanente, que se fortalece, y en estos momentos se reactivan algunas tareas con toda la población para que todo el mundo sepa qué hacer ante diferentes tipos de agresiones, y sobre todo actualizándonos respecto de las últimas tácticas militares utilizadas por el ejército estadounidense con el uso -sobre todo- de las nuevas tecnologías como hemos visto en Gaza, o como ahora en la agresión a Venezuela. Es decir, esa es una de las líneas de gobierno mundial desarrolladas en Davos en estos años, que conduce casi a anular los gobiernos nacionales y establecer un gobierno global, un gobierno mundial. Por supuesto, que para establecerlo tiene que ser mediante una dictadura fascista y neonazi como la que ellos están desarrollando. En fin, nuestro pueblo se prepara para las diferentes situaciones para la defensa. Cuba no es un país agresor; Cuba habrá de defenderse, para a su vez apoyar a otros pueblos en su defensa. Previo acuerdo, consensuado, y por solicitudes de los pueblos como pasó en Angola, como pasó ahora en la protección del presidente Nicolás Maduro. Es decir, Cuba lo que ha desarrollado con mucha fuerza es el principio no sólo de soberanía e independencia sino de solidaridad entre los pueblos. Fidel siempre nos enseñó que son principios innegociables. Los principios no se negocian. Con el imperialismo y todas sus facetas no hay posibilidad de negociar. Como decía Jean Paul Sartre: con el fascismo no se negocia, al fascismo se le combate. Y en torno a esa misma idea muchas otras figuras intelectuales en el mundo se expresaron. Es decir, no hay posibilidad de negociación, sólo de diálogo. Porque los principios de soberanía de los pueblos no se pueden negociar. Vamos a ver que pasa con las otras aspiraciones que tiene este presidente, que lo que quiere descaradamente y sin disimularlo es apropiarse de las riquezas, sobre todo del petróleo venezolano, las riquezas de Groenlandia y de otros pueblos. Y en el caso de Cuba lo que más le interesa es desarticular el ejemplo de que por sesenta y siete años hemos resistido al imperio. Han hecho de todo, como dijo el propio Trump, y no han podido destruir esta Revolución. Y el pueblo, mientras más agresiones, más unidad, se fortalece la capacidad defensiva de nuestro pueblo y la capacidad de respuesta. Fíjate que, a pesar de haber atacado por sorpresa a Caracas, los compañeros combatieron hasta la muerte. Y les crearon bajas importantes que no van a reconocer nunca, porque tienen miedo a que se les debilite esa imagen de machos poderosos, blancos, rubios y que pretenden dominar el mundo. Entonces, estamos en una nueva era del imperialismo en decadencia. Pero una nueva era muy peligrosa, en la que ya la humanidad no tiene mecanismos para poderse

proteger porque fueron todos anulados.

-Por último, sabiendo todo lo que te duele y nos duele lo que ocurre en Palestina, vemos que el imperio está montando ahora un «consejo de paz». Una iniciativa que es realmente una farsa. ¿Cómo ves la resolución del tema palestino en este marco de un genocidio que no acaba, y en el que este nuevo Hitler aspira a poder montar en Gaza un proyecto inmobiliario sobre los cadáveres de tantas y tantos palestinos.

-El proyecto ellos lo tenían diseñado desde hace mucho tiempo. Y nadie quería hablar de eso. Eso salió incluso concretamente de un militar retirado de los EE.UU, pero después nadie más siguió el tema. O quienes lo hicieron fueron muy silenciados.

Ese plan del «Gran Israel», ya que hay más países que van a invadir, a pesar de que hayan sido tan doblegados y tan cobardes, como es el caso de Egipto.

Realmente, esto que llega ahora es la demostración de ese proyecto que han ido enriqueciendo, modificando y ajustando a los momentos actuales. Eso lo tenían diseñado. El Diluvio de Al-Aqsa fue el pretexto que ellos utilizaron para cometer este gran genocidio en el que nunca respetaron el alto al fuego ni en Palestina ni en Líbano. Entonces, de repente, esta nueva propuesta de una «junta de paz» para Palestina -que además no es sólo para Palestina; será seguramente a nivel mundial, para ellos imponer y comandar de manera dictatorial. Sorprendentemente, y dolorosamente hemos visto cuántos países que no esperábamos que lo hagan, están apoyando o pensando en apoyar la propuesta yanqui sionista. Esto, es realmente lo que me deja sin margen de referencia en el sentido de decir: ¿cómo es posible? No iban a aceptar esto de ninguna manera, pero lo han hecho. Hay otros que son de plantilla de los EE.UU, lamiéndole las botas al emperador, como es el caso de Milei, quien le está regalándo el territorio nacional a los israelíes. Y decir israelíes, es decir Estados Unidos.

Los discursos de Trump son de un absurdo total, inimaginable. Pero están teniendo lugar, están siendo divulgados; y aunque se burlen de sus dichos, él sigue comandando con un poder exorbitante, sin precedentes. Los BRICS no han podido avanzar y hemos tenido caballos de Troya que no han facilitado ciertos procesos. Caballos de Troya inesperados, pero muy presionados por sus oligarquías nacionales y por el imperialismo. Penosamente, ha pasado, como fue el impedimento que pueda entrar Venezuela a los BRICS.

-Es tal tú dices, un proceso en el que pareciera irrefrenable, aunque se hace totalmente necesario imaginar creativamente una forma de ponerle freno a este avance fascista. ¿Por donde piensas que se puede buscar ver la luz al final del túnel?

-La pregunta es algo así como ¿qué estamos haciendo? La resistencia se fortalece en el mundo, incluso dentro de los EE.UU Resurgió el partido de los Panteras Negras, se han organizado movimientos sociales de autodefensa; y aún así tienen la decencia y la cultura de apego a la ley que los mata. No le responden con armas de fuego al enemigo brutal los está agrediendo y asesinando. No lo hacen. Ellos, en cambio, gente como los del ICE, están haciendo cosas horribles que despiertan conciencia inclusive dentro de los EE.UU, pero no hay salto definitorio para parar esta barbarie.

-Nos quedamos ahí, en esa frase última. Cuánto hay que trabajar todavía para pasar de la protesta a la confrontación con el imperialismo. Porque los tiempos corren. Y, realmente, cada minuto que pasa, la ofensiva imperial se agranda. Gracias Mariela por tus respuesta que nos ayudan a iluminar dentro de tanta oscuridad.