Gustavo Dudamel gana dos premios Grammy por su trabajo en el álbum Yanga

Gusrtavo Dudamel

Gusrtavo Dudamel

Credito: @gustavodudamel

02-02-26.-El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, reafirmó este domingo su dominio en la escena musical internacional al adjudicarse dos gramófonos dorados durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026.

Con estas nuevas distinciones, el maestro suma ya nueve estatuillas de la Academia de la Grabación a lo largo de su carrera.

Dudamel se impuso en dos de las tres categorías en las que se encontraba nominado directamente:

Mejor Presentación Coral: Por su excepcional dirección en la obra “Ortiz: Yanga”, junto a la Filarmónica de Los Ángeles y el Los Angeles

Master Chorale.

Mejor Compendio de Álbum: Por el mismo título, un trabajo que resalta la estrecha colaboración entre el director y la reconocida compositora mexicana Gabriela Ortiz.

Aunque la categoría de Mejor Presentación Orquestal no se sumó en esta ocasión a los Grammys, el desempeño de Dudamel fue elogiado por la crítica especializada, destacando su capacidad para dar vida a composiciones contemporáneas complejas con una sensibilidad única.

Pese a ello, Dudamel no apareció en las instalaciones del Peacock Theatre para ofrecer el respectivo discurso de agradecimiento, sino que fue reemplazado en el primer caso por un colega anglosajón y en el segundo por Gabriela Ortiz, la reconocida compositora mexicana que, de hecho, es la autora de la obra, como lo indica su título.

