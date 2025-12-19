¿Qué se sabe de la muerte del director Rob Reiner? Su hijo Nick compareció ante un tribunal como acusado del crimen

Recordado por su papel del el yerno Michael "Meathead" Stivic en la serie cómica de los años 70 'All in the family' (Mi familia), como director 'This is Spinal Tap', en 1984; y por la comedia romántica 'Cuando Harry conoció a Sally', con Billy Cristal y Meg Ryan, Rob Reiner deja un gran vacío en Hollywood.

El Departamento de Policía de Los Angeles encontró los cuerpos del actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Reiner, la noche del 14 de diciembre, tras una llamada de su hija. Después de las primeras investigaciones, se confirmó que la pareja fue "víctima de homicidio".

El lunes15 de diciembre, el medio TMZ publicó que Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, en el hogar de la pareja en Los Ángeles; y este martes 16 de diciembre, se confirmó que Nick Reiner, hijo de la pareja, está en prisión preventiva, acusado del asesinato de sus padres.

"La agresión ocurrió tras una posible discusión", dijeron fuentes al medio especializado en entretenimiento, sin especificar el motivo del desacuerdo. Según TMZ, la hija de ambos encontró los cuerpos.

El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, fue arrestado bajo sospecha de homicidio, horas después de que los cuerpos de la leyenda de Hollywood y su esposa fueran hallados en su vivienda, en Brentwood.

Trámites después, el 17 de diciembre compareció por primera vez ante un tribunal de Los Ángeles acusado por el asesinato de sus padres. Se presentó detrás de un vidrio en la breve audiencia, de acuerdo con medios de comunicación presentes en la sala. Permanecerá detenido sin derecho a fianza, y deberá ser imputado el 7 de enero.

"Hay asuntos muy complejos y serios asociados a este caso. Requiere ser examinado, observado y analizado", dijo el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson.

Durante esta semana, la revista People y otros medios han recordado que Nick Reiner, de 32 años y el hijo mediano de Rob Reiner, tiene un largo historial de estancias en centros de rehabilitación.

La cadena NBC News, en base a dos fuentes cercanas al caso, informó que Nick asistió el sábado a una fiesta en la que se comportó de una manera que avergonzó e incomodó a sus padres y al resto de invitados. Y el periódico Los Angeles Times citó a amigos de la familia, que aseguran que Reiner y su hijo Nick discutieron en casa de Conan O'Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

El autor de clásicos como 'When Harry met Sally...' (1989) o 'The wolf of Wall Street' (2013) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood con heridas compatibles con un acuchillamiento.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su mujer, de 68.

Según el diario Los Angeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó 'When Harry met Sally...', y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick participó en el guión de 'Being Charlie', estrenada en 2015 e inspirada en parte en sus experiencias y problemas de adicciones. El filme cuenta la historia de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.

La muerte de los Reiner ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.