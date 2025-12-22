EEUU: La disputa por un pesebre que sacude a un pequeño pueblo ubicado en el "Cinturón de la Biblia"

Un pesebre es objeto de controversia en un pequeño pueblo de Carolina del Sur en el denominado "Cinturón de la Biblia" Credito: Agencias

"Lo que comenzó como una disputa administrativa entre la alcaldesa y una vecina, ha escalado hasta convertirse en una controversia nacional sobre la libertad de culto en Estados Unidos".

Mullins es una pequeña localidad de Carolina del Sur, en el sureste de los Estados Unidos. Esta región pertenece al "Cinturón de la Biblia" (Bible Belt), una zona donde el cristianismo tiene un peso social y político determinante. Sin embargo, un pequeño pesebre de madera ha desatado una controversia que pone a prueba la convivencia entre la fe y las leyes del país.

El conflicto: ¿Identidad religiosa o neutralidad estatal?

Kimberly Byrd, directora del comité de embellecimiento local, instaló un pesebre en un mercado público con el fin de atraer visitantes. La alcaldesa de la ciudad, Miko Pickett, ordenó su retirada alegando que un símbolo religioso en propiedad del gobierno viola la separación entre la Iglesia y el Estado, un principio que busca proteger la neutralidad frente a ciudadanos de todas las creencias o sin ninguna.

Byrd se negó a acatar la orden, afirmando: "Somos una comunidad de fe. La Navidad no se trata de Santa Claus, sino del nacimiento de Jesús".

El matiz cultural: El pesebre en la tradición estadounidense

Para la audiencia internacional, especialmente en países de tradición católica, es importante entender cómo se percibe este símbolo en EE. UU.:

Más allá del catolicismo: Aunque el uso de figuras religiosas es una tradición central del catolicismo, en los Estados Unidos el pesebre ha sido adoptado por la mayoría de las ramas del protestantismo (bautistas, evangélicos, anglicanos). A diferencia de las imágenes de santos, que muchos evangélicos rechazan, el nacimiento se ve como una representación histórica y cultural aceptada universalmente en el país para marcar la temporada.

La batalla por la "Navidad Cristiana": En EE. UU. existe un debate constante entre quienes quieren mantener el sentido religioso de la fecha ("Keep Christ in Christmas") y quienes prefieren una celebración puramente comercial o laica centrada en figuras como Santa Claus.

El marco legal y el cierre de 2025

La disputa tiene un trasfondo jurídico complejo. La Corte Suprema de EE. UU. ha dictaminado en el pasado que los pesebres son legales en espacios públicos siempre que formen parte de una exhibición mayor con elementos no religiosos (luces, pinos o figuras de ficción), para que no se interprete que el Estado está "evangelizando".

A finales de este diciembre de 2025, la firmeza de Kimberly Byrd ha sido premiada por organizaciones defensoras de la libertad de culto, mientras que la alcaldía enfrenta críticas por lo que muchos vecinos consideran un ataque a la identidad cultural del pueblo. Mullins se ha convertido así en un microcosmos de la tensión actual en EE. UU.: la lucha por preservar las tradiciones cristianas frente a un Estado que, por ley, debe ser cada vez más secular.

El Cinturón de la Biblia (Bible Belt)

El "Cinturón de la Biblia" es mucho más que un lugar en el mapa; es casi como un país aparte dentro de Estados Unidos. Si viajas por estados como Carolina del Sur, Alabama o Tennessee, te das cuenta de inmediato: puedes pasar horas manejando y lo que más verás son iglesias de todos los tamaños, desde pequeñas capillas de madera hasta "megaiglesias" que parecen estadios.

Se le dice así porque en esta zona la Biblia es la brújula de todo. No es solo que la gente vaya a misa los domingos; es que su fe define con quién se juntan, por quién votan y cómo crían a sus hijos. A diferencia de ciudades como Nueva York o Los Ángeles, donde la vida es muy laica, en el "Cinturón" la religión es el tejido que une a la comunidad. De hecho, es muy común que alguien que acabas de conocer te pregunte: "¿A qué iglesia vas?", porque para ellos esa es la forma de saber quién eres.

Esta región se caracteriza por un conservadurismo social profundamente arraigado. Aquí, la fe no se limita al ámbito privado; influye en las leyes locales, en la educación y en el discurso de los líderes políticos, quienes suelen apelar a valores tradicionales para conectar con sus votantes. Es por esto que la zona es un bastión electoral clave para el Partido Republicano. Para sus habitantes, la religión es el tejido que une a la comunidad, y símbolos como el pesebre en las plazas o la oración en eventos públicos no se ven como imposiciones, sino como una expresión natural de su forma de vida.

El término fue acuñado originalmente en la década de 1920 por el periodista H.L. Mencken para describir la resistencia de estos estados a la modernidad y al pensamiento secular. Hoy en día, el Cinturón de la Biblia sigue siendo el escenario principal de las llamadas "guerras culturales" en Estados Unidos, donde cualquier intento del gobierno por retirar símbolos religiosos del espacio público es interpretado como un ataque directo a las raíces y a la historia misma de la región.

Ubicación y Composición:

Geografía: Se extiende principalmente por el sureste y centro-sur de EE. UU..

Estados clave: Incluye estados como Carolina del Sur, Alabama, Georgia, Misisipi, Tennessee, Arkansas, Oklahoma, el este de Texas, el norte de Florida y partes de Virginia, Kentucky y Misuri.

Identidad Religiosa

Denominaciones predominantes: Los Bautistas del Sur son el grupo más numeroso, seguidos por metodistas y diversas denominaciones cristianas evangélicas y pentecostales.

Perfil espiritual: Se caracteriza por una asistencia a la iglesia mucho más alta que en el resto del país y una interpretación literal de la Biblia.

Origen del término: Fue acuñado a principios de la década de 1920 por el periodista H.L. Mencken para describir el conservadurismo religioso extremo de la zona.

Influencia Política y Cultural

Conservadurismo social: Es la región más conservadora de EE. UU.. Temas como la oposición al aborto, la defensa de la oración en escuelas y la protección de símbolos religiosos (como el pesebre en Mullins) son pilares políticos.

Vínculo con el Partido Republicano: En las últimas décadas, esta zona ha sido un bastión electoral clave para candidatos republicanos; líderes religiosos locales han descrito a figuras como Donald Trump como defensores de sus valores tradicionales.

Estilo de vida: La vida comunitaria suele girar en torno a la parroquia local, y la fe influye incluso en las leyes estatales, como las restricciones a la venta de alcohol en ciertos condados (conocidos como dry counties).

Este cinturón no es una entidad administrativa oficial, sino una etiqueta sociocultural que ayuda a explicar por qué ciertas zonas de EE. UU. mantienen tradiciones cristianas tan arraigadas frente a la creciente secularización de las costas este y oeste.

Redacción del Equipo de Aporrea con asistencia de IA.